Passaporte Allianz Parque: WTorre libera novo lote de cadeiras para jogos do Palmeiras

Os torcedores do Palmeiras agora vão poder ter mais chances de garantirem suas cadeiras para acompanhar um jogo da equipe em casa. A WTorre anunciou um novo lote de venda de cadeiras do Passaporte Allianz Parque.

Esse projeto criado pela empresa, garante a entrada para todas as partidas do Verdão na temporada. O programa estava há quase dois anos com todas as cadeiras esgotadas. No entanto, após um acordo com o clube paulista sobre o direito de exploração, o público geral ganha mais espaço no estádio.

A nova leva possui menos de 3 mil cadeiras para os fãs e tem cadeiras disponíveis no Gol Sul, que custam R$5 mil, no setor leste inferior, por R$6 mil, e no oeste inferior, por R$7 mil. A compra, portanto, é válida por 12 meses, independente do calendário esportivo do Palmeiras. Aliás, vale ressaltar que assim como em qualquer outra fonte de receita do estádio, o Verdão é sócio do projeto e recebe parte do valor.

Passaporte para os jogos do Palmeiras

O modelo de ‘season ticket’ é comum no futebol europeu, em que o torcedor tem a cadeira garantida a qualquer jogo da temporada, independente da competição. Aliás, no Passaporte Allianz Parque, o índice de renovação dos clientes está na casa dos 85%, o que reforça a rentabilidade do programa.

Dessa forma, o principal benefício é a garantia de ingresso para todos os jogos do Palmeiras dentro de casa, cadeira personalizada com nome, escolha do local exato em que deseja assistir aos jogos, acesso transferível para amigos e familiares e prioridade na compra de ingressos dos shows. Além disso, a assinatura também garante descontos em diversos parceiros da WTorre, como estacionamento, tour e restaurantes do estádio.

O Verdão tem jogos do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil nesta temporada. O estádio também vai receber alguns shows ao longo do ano como Gilberto Gil, Monsters Of Rock, System Of A Down, Os Paralamas Do Sucesso, Natiruts, Histórias (Chitãozinho&Xororó, Zezé Di Camargo&Luciano, Victor&Leo, Leonardo e Daniel), entre outras atrações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.