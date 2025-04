Gabriel Carvalho treina com bola e fica mais perto de voltar ao Inter

Gabriel Carvalho deu um passo importante no retorno ao Internacional. Em recuperação de uma fratura de um dedo do pé, o jovem voltou a treinar com bola normalmente na manhã desta terça-feira (1º). Nas últimas semanas, o meia de 17 anos já estava fazendo trabalho no gramado, de forma separada.

Ele deve retornar aos gramados na próxima semana. No último dia 26 de março, Gabriel falou sobre a expectativa da volta aos gramados pelo Inter.

“Estou treinando com bola, mas separado do grupo. Daqui uns dias estarei com o grupo. Mais duas semanas e eu estou de volta”, afirmou em evento promovido pela Adidas em Porto Alegre.

Carvalho sequer estreou na temporada, pois ainda em janeiro sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante um jogo-treino com a Seleção Brasileira sub-20. Devido ao problema, o meio-campista foi cortado e não disputou o Sul-Americano da categoria.

Aliás, o meio-campista, de 17 anos, vive seus últimos momentos como atleta do Inter. Isso porque o clube aceitou oferta acima de R$ 100 milhões do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. A conclusão das tratativas ocorreu em janeiro, e Gabriel sacramentará sua transferência na metade de 2025.

Enquanto isso o Internacional foca em sua estreia na Libertadores. Na quinta-feira (3/4), o Colorado entra em campo para enfrentar o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, no primeiro confronto da competição continental.

