Oscar treina e viaja com delegação do São Paulo para enfrentar o Talleres

Boa notícia para o torcedor do São Paulo. Nesta terça-feira (1), o meia Oscar participou do treino com o elenco e está relacionado para o jogo contra o Talleres. A partida marca a estreia do Tricolor na Libertadores.

No último sábado, Oscar não atuou no empate em 0 a 0 com o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia recuperava-se de lesão em uma das coxas.

No entanto, a tendência é que o jogador comece a partida contra os argentinos no banco de reservas. Afinal, a comissão técnica ainda tem cautela com a situação do meia, para evitar que o quadro possa se agravar.

Por outro lado, o São Paulo não terá Lucas Moura, conforme o próprio jogador anunciou, na última semana, que não estaria em campo na estreia pela Libertadores. O jogador sofreu um trauma no joelho direito na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, e desde então faz tratamento no clube.

Dessa maneira, o técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo a seguinte escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Oscar) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri.

O São Paulo visita o Talleres na noite desta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Além dos dois times, completam o Grupo C da Libertadores o Alianza Lima (PER) e o Libertad (PAR).

