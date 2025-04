Flamengo explica motivo por não transmitir jogos da base

O Flamengo se posicionou sobre as transmissões dos torneios das categorias de base. O clube informou, na tarde desta terça-feira (1), que a FlamengoTV não irá realizar a cobertura dos jogos do Sub-15 e Sub-17 ao longo da temporada. A decisão, aliás, foi alinhada com o departamento de futebol do clube.

O Rubro-Negro, afinal, entende que “evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos”. Além disso, o clube reafirma seu compromisso com a base.

O Flamengo, assim, irá transmitir os jogos apenas do sub-20, que recentemente conquistou a Libertadores da categoria. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras nos pênaltis e levou o caneco.

Posicionamento do Flamengo:

“O Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias Sub-15 e Sub-17 na FlamengoTV.

A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro.”

