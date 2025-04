Globo deixará de transmitir competição após quase 30 anos

A Globo não teve sucesso em negociações para continuar como dona dos direitos de transmissão da Série B de 2025. Com isso, o grupo de comunicação encerrará uma parceria que teve início em 1997. A emissora até abriu conversas com a Peak, responsável por conduzir as tratativas pela liberação para exibir as partidas. Contudo, a oferta não foi considerada atrativa financeiramente.

A Libra e a Liga Forte União se juntaram para avaliar propostas pelos direitos de transmissão das partidas da Segunda Divisão. No atual cenário, a Disney e a Rede TV encontram-se em estágios mais avançados de negociação para exibir o torneio.

Assim, a ideia do grupo norte-americano é disponibilizar todos os confrontos em seu serviço de streaming, o “Disney+”. Já a intenção da Rede TV será transmitir um confronto em TV aberta a cada rodada. Ainda não há uma definição das tratativas, mas a expectativa é de que haja a conclusão, nesta quarta-feira (02/04). Há discussão pela comercialização de um pacote para uma mídia digital.

Globo preferiu abrir mão dos direitos de transmissão da Série B

A ausência dos clubes de maior expressão e o acerto recente pelos jogos da Primeira Divisão foram preponderantes para a postura mais cautelosa da Globo. Ou seja, o grupo de comunicação não fará uma nova oferta pelos direitos de transmissão da Série B.

O veículo exibia os jogos da Segunda Divisão há 30 anos, desde que começaram as transmissões esportivas na TV paga. Houve uma expansão em 2003, pois as partidas passaram a ter destaque na TV aberta, com os rebaixamentos de Botafogo e Palmeiras, por exemplo. Os confrontos ganharam notoriedade no Premiere a partir de 2006.

A Globo decidiu não dar visibilidade à competição em TV aberta em 2023. Mesmo assim, o grupo de comunicação manteve os contratos para transmitir os jogos no SporTV e Premiere. Dezessete integrantes da Série B em 2025 fazem parte da Liga Forte União. São os casos de Amazonas, América-MG, Athletic-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova. Deste modo, apenas três participantes estão na Libra. Tratam-se de Paysandu, Remo e Volta Redonda. As duas últimas equipes, aliás, conquistaram o acesso no último ano ao disputar a Terceira Divisão.

