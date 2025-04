Melgar (PER) x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Após cinco anos de espera, chegou a hora, torcedor! O Vasco, enfim, está de volta à Copa Sul-Americana. E, nesta quarta-feira (2), o clube inicia sua campanha pelo quarto título sul-americano de sua história. Será contra o Melgar (PER), na altitude de Arequipa (2.335m), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Monumental da UNSA, casa da equipe peruana.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Paramount+ no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Melgar

Os donos da casa estão entre os times que ficaram pelo caminho nas fases iniciais da Libertadores. O Melgar perdeu por 5 a 2 no agregado para o Cerro Porteño na terceira fase eliminatória, vendo o time paraguaio avançar à fase de grupos da principal competição do continente. Assim, a equipe peruana precisou se contentar com a Sul-Americana, sendo sorteado no Grupo G, ao lado de Vasco, Lanus (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

A equipe vem 100% no Campeonato Peruano, liderando com 15 pontos após cinco rodadas. É seguida de perto, porém, pelo Garcilaso, que tem 14 pontos. Dessa forma, os únicos tropeço dos Rojinegros na temporada foram exatamente os citados perante o Cerro Porteño.

A última partida do Melgar contou com virada para cima do Ayacucho: 3 a 2, fora de casa, pela quinta rodada do Peruano. Lautaro Guzmán, espécie de 12º jogador do time, entrou no segundo tempo e marcou os dois gols da virada. O artilheiro na temporada, no entanto, é Cristian Bordacahar, com três gols.

Como chega o Vasco

Após a boa vitória de virada sobre o Santos, no último domingo (30), na estreia no Brasileirão, o Vasco chega com moral em Arequipa. A delegação desembarcou na última segunda (31) na cidade peruana, onde realizou treino nesta terça (1º), no Municipal de Sachaca.

Como não perdeu jogadores lesionados contra o Santos, o técnico Fábio Carille tem praticamente força máxima para o confronto. Excetuando, claro, David e Guilherme Estrella, que se recuperam de antigas lesões. Assim, a tendência é que o comandante repita a escalação utilizada em São Januário.

Tchê Tchê, que voltou de lesão após um mês fora, pode ganhar a vaga de Paulinho, porém. Adson foi outro que retornou de contusão. O ponta, no entanto, ficou sete meses fora, o que deve fazer com que ele demore mais tempo a voltar à titularidade.

O Vasco, campeão sul-americano em três ocasiões, busca o tetracampeonato. Seria, então, a primeira conquista da Copa Sul-Americana, em sua oitava participação. A centenária equipe carioca ergueu o Sul-Americano de Clubes de 1948, a Libertadores de 1998 e a Mercosul de 2000.

MELGAR (PER) x VASCO

1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2025 – Grupo G

Data e horário: quarta-feira, 02/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental da UNSA, em Arequipa (PER)

MELGAR (PER): Carlos Cáceda; Diego Rodríguez, Pier Barrios, Leonel González e Nelson Cabanillas; Orzán, Martínez, Cristian Bordacahar, Tandazo e Gregorio Rodríguez; Percy Liza. Técnico: Walter Ribonetto.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Tchê Tchê), Coutinho, Garré e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nancy Fernandez (PAR)

VAR: Zulma Quiñonez (PAR)

