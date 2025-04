Sport x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport recebe o Retrô nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, para o jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. Na ida, o Leão do Norte venceu por 3 a 2, portanto, um empate em casa já garante o título para o Rubro-Negro. Por outro lado, o Azulão deverá vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir o título no tempo normal. Vitória dos visitantes por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo (para o estado de Pernambuco) e do Canal GOAT.

Como chega o Sport

Após o resultado positivo no primeiro jogo da final, o Leão vem de derrota para o Altos, por 1 a 0, na Copa do Nordeste, e de um empate em 0 a 0 com o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O revés, aliás, foi em casa. Agora, apenas um empate na Ilha do Retiro já garante o título Estadual.

Porém, para o duelo, o Rubro-Negro tem alguns desfalques. O lateral-esquerdo Igor Cariús está cumprindo protocolo de concussão da CBF após levar bolada no rosto na estreia do Brasileirão. Os outros nomes são: Dalbert, também lateral-esquerdo, e o atacante Gonçalo Paciência, por lesão na panturrilha direita e problema no quadril direito, respectivamente. Por outro lado, o técnico Pepa poderá contar com os retornos de Atencio e Titi Ortíz.

Como chega o Retrô

A Fênix de Camaragibe chega com um grande desafio para o duelo. Afinal, deverá vencer por pelo menos um gol de diferença fora de casa para levar a partida para os pênaltis. Porém, a equipe poderá entrar com força total para a decisão, sem novos desfalques.

O único atleta que ficará ausente da decisão segue sendo o goleiro Paulo Ricardo, que machucou o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho durante disputa da Série D na última temporada. Apesar da derrota na ida, o técnico interino Wires Souza deve manter a mesma base do time.

SPORT X RETRÔ

Final do Campeonato Pernambucano – Jogo de volta

Data e horário: quarta-feira, 02/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta, Pablo e Lenny Lobato. Técnico: Pepa

RETRÔ: Fabian Volpi; Gedeílson, Rayan, Claudinho e Luiz Henrique (Salomão); Fabinho, Richard Franco (Jonas) e Radsley; Júnior Fialho, Fernandinho e Maycon Douglas. Técnico: Wires Souza (interino)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fernanda Nandrea Gomes (Fifa-MG)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

