Fluminense avalia técnicos, e Gabriel Milito vira opção

Para o lugar deixado por Mano Menezes, Fluminense deu início à fase de avaliação de nomes. Aliás, entre as opções analisadas pela diretoria tricolor, está o argentino Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético-MG.

O processo de escolha está sendo conduzido pelo presidente Mário Bittencourt, que estuda diferentes possibilidades para comandar a equipe. Embora ainda não tenha uma negociação avançada com nenhum nome, o clube entrou em um novo estágio na busca pelo novo treinador.

No entanto, já está definido que o português Luís Castro não faz parte da lista de opções, assim como Odair Hellmann, que recentemente deixou o Al Raed, mas ainda não assinou sua rescisão com o clube árabe. A informação do interesse é do portal “Jornada 1902”.

Com a temporada em andamento e desafios importantes pela frente, o Fluminense segue avaliando cuidadosamente seus próximos passos para garantir um nome que se encaixe no planejamento da equipe. O nome de Renato Gaúcho, aliás, também está sob avaliação.

Aos 44 anos, Gabriel Milito ganhou destaque pelo trabalho realizado no Argentinos Juniors em 2023, ano em que enfrentou o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. Ele está sem clube desde que deixou o comando do Atlético-MG, no fim de 2024.

