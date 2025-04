Técnico da Seleção Brasileira sub-17 vê duelo contra Venezuela como ‘decisivo’

O Brasil segue sua preparação para o duelo contra a Venezuela na próxima quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), pelo Sul-Americano Sub-17. Nesta terça-feira (1), o grupo retornou aos treinos no CT do Real Cartagena, time da cidade colombiana onde a delegação disputa o torneio.

Técnico da Seleção Brasileira da categoria, Dudu Patetuci avaliou o começo da campanha Canarinho. Na estreia, os brasileiros empataram por 1 a 1 com o Uruguai. Depois, triunfo por 3 a 0 sobre a Bolívia.

“Acredito que fizemos um bom início. A estreia foi um duelo muito difícil contra o Uruguai, seleção que também tem tradição. Fizemos um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Merecíamos até um resultado melhor, mas o empate também não foi ruim, devido à força do Uruguai”, disse o comandante.

“Fizemos uma boa partida contra a Bolívia, uma vitória contundente que poderia ter tido até um placar mais amplo. Fizemos três gols, demos uma quantidade de saldo bom. Agora a gente parte para a nossa terceira partida, um jogo contra a Venezuela, um jogo decisivo que, em caso de vitória, vamos dar um grande passo para a classificação para as finais”, acrescentou.

Brasil terá mudanças para o próximo jogo

Para o duelo no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, Dudu revelou que fará mudanças. Além disso, garantiu que o Brasil está preparado para encaminhar sua vaga na semifinal da competição.

“Estamos realizando algumas trocas, trocas pontuais, que a gente acredita que a equipe vai dar uma fortalecida nesses setores. Acredito que vamos fazer uma boa partida e sair com a vitória para classificar não só para as finais do Sul Americano, mas também para a Copa do Mundo Sub-17”, concluiu.

O Sul-Americano Sub-17 assegura sete vagas continentais para a Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá em novembro, no Qatar.

