Thiago Silva exalta espírito de luta do Fluminense e nega problemas com Mano: ‘Faz parte da profissão’

Thiago Silva pontuou que problemas com Mano Menezes fazem parte do futebol - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

No primeiro jogo após a saída de Mano Menezes, o Fluminense conseguiu sair com a vitória. Na noite desta terça-feira (01), o Tricolor bateu o Once Caldas, por 1 a 0, na Colômbia, em sua estreia na Copa Sul-Americana.

Para o capitão do time, Thiago Silva, a vitória representou muito por conta das dificuldades enfrentadas na preparação do Tricolor para o jogo. O zagueiro recordou a logística complicada para chegar à Colômbia, além das questões encontradas no estádio.

“Representa muito. Representa o nosso trabalho, tudo que a gente vem tentando desenvolver. Algumas vezes dão certo, outras não. Hoje, apesar de toda a dificuldade, de toda a logística complicada que nós tivemos para chegar aqui. Ficamos em Fortaleza até domingo, o nosso sono no segundo dia foi dentro do avião, chegamos aqui às 5h da manhã. Enfim, campo pesado, atmosfera adversa, a gente demonstrou hoje a nossa grandeza”, ressaltou, em entrevista ao canal SBT.

O zagueiro também avaliou que o Fluminense conseguiu desempenhar boas ações na partida, principalmente na primeira etapa. O capitão destacou que o time sentiu o cansaço e outros fatores extracampos, mas conseguiu manter o espírito de luta.

“Conseguimos demonstrar hoje coisas interessantes, principalmente no primeiro tempo, o segundo foi mais difícil, em função do calor e da altitude. Sentimos um pouco o cansaço, mas o espírito de luta foi uma coisa a ser frisada, a gente está de parabéns por isso. Agora é descansar porque domingo tem mais”, pontuou.

Saída de Mano Menezes

Apontado como um dos pivôs da demissão de Mano Menezes, Thiago Silva negou que o clima estava ruim dentro da equipe. O zagueiro afirmou que há uma tentativa de plantar coisas falsas para tumultuar o Fluminense e afirmou que discussões, como aconteceram no vestiário da partida contra o Fortaleza, acontecem e são normais no futebol.

“Não estava, a decisão foi do clube de fazer a mudança. Saem muitas coisas que na verdade tentam plantar algumas coisas ruins aqui dentro. Nunca tivemos um clima ruim aqui. Discussões acontecem dentro do futebol, faz parte da nossa profissão, não foi a primeira e não vai ser a última. Já aconteceram muitas outras coisas que você não sabem, essa foi visível porque foi no jogo. Mas fica aqui todo o nosso respeito pelo nosso ex-comandante, que ele tenha sucesso. Tenho certeza que não foi nada pessoal”, concluiu.

