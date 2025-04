Marcão destaca entrega dos jogadores na vitória do Fluminense: ‘Foram incríveis’

O Fluminense começou muito bem sua trajetória na Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (01), o Tricolor bateu o Once Caldas por 1 a 0, com gol de Germán Cano, no primeiro jogo do clube após a saída de Mano Menezes.

Comandante do Tricolor de forma interina, Marcão enfatizou a dificuldade da partida na Colômbia. O comandante pontuou que o clube conseguiu executar bem o plano de jogo, que se concentrava em tirar a velocidade dos donos da casa.

“A gente sabe que jogar aqui é muito difícil e o nosso plano de jogo era exatamente esse. Trabalhamos ontem, a gente tentou controlar o jogo, tirar um pouco de velocidade da equipe do Once Caldas, para não ficar um jogo de lá e cá. Foi isso que aconteceu, a gente conseguiu em alguns momentos controlar esse jogo. É um jogo de muita transição, de muita velocidade, e esse foi o plano de jogo. Eles executaram muito bem e a gente tirou o conforto da equipe adversária”, explicou.

Outro ponto abordado por Marcão foi a preparação para a partida. O Fluminense viajou direto de Fortaleza para Manizales, durante a madrugada entre domingo e segunda-feira. O treinador disse que os jogadores apresentaram os pontos a serem trabalhados pelo vídeo e também recordou de dificuldades ao longo da partida.

“Viemos de Fortaleza direto para cá. O plano era manter o treinador, mas aconteceu da gente perder o Mano Menezes e tivemos que fazer um plano muito rápido de jogo, analisando a equipe forte do Once Caldas. A gente deu muito vídeo do nosso adversário, daquilo que a gente achava do jogo, que deveríamos fazer. Eu tenho que dar o parabéns para os nossos jogadores, é uma situação de um campo bem pesado, que eles não estavam acostumados”, pontuou.

Trabalho interino

Mais uma vez no comando interino do Fluminense, Marcão reforçou a dificuldade da partida. Mais uma vez, o treinador exaltou os atletas e sentiu no olhar dos atletas, antes do jogo, que o grupo poderia dar uma resposta contra o Once Caldas.

“Você vem de uma troca de treinador, ainda em um momento de viagem, e a gente tem que reagir em um jogo muito difícil. A gente sabe que aqui é muito difícil de jogar, qualquer adversário sofre. Mas os meninos foram incríveis. Chegou um momento ontem em que a gente teve que perguntar se estava todo mundo saudável, para a gente poder fazer o nosso treino, e eles fizeram uma hora de treino e o preparador físico teve que segurar a gente. Eles entregaram tudo e na preleção a gente sentia no olhar de cada um que iria ter reação. Eu ainda falei que era independente de resultado, que a gente ia entrar para honrar a nossa camisa, mostrar o tamanho da nossa instituição”, ressaltou.

