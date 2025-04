Troca de farpas: Neymar se refere a Neto como ‘falastrão da TV brasileira’ e ironiza críticas

O atacante Neymar, que completa um mês fora de embate devido à lesão muscular, decidiu rebater parte das críticas feitas pelo Craque Neto durante a edição passada do ‘Os Donos da Bola’, da Band. Do jeito que lhe é característico, o ídolo corintiano externou sua insatisfação com o comportamento extracampo do 10 santista – sugerindo falta de foco em sua reabilitação.

Neto não poupou palavras contra o comportamento do atacante, enquanto o camisa 10 entende que o apresentador só quer atenção. “Bora dar ibope para ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o ídolo do Santos. A interação dividiu opiniões nas redes sociais e intensificou os debates adversos acerca da postura do jogador.

O camisa 10 está afastado dos campos há um mês devido uma lesão muscular e tem comparecido em diversos eventos públicos durante sua recuperação. Caso especialmente da Kings League Brazil, torneio criado por Gerard Piqué, em que o astro atua como presidente da FURIA FC. Nesse período, o atacante ainda se envolveu em um escândalo de uma suposta traição e esteve presente em torneios de pôquer.

O Fúria FC tá voando na Kings League Brasil! O time de Neymar e Cris Guedes segue 100% na competição, com 2 jogos e 2 vitórias! ?????: @Kings_LeagueBR pic.twitter.com/AJ9aKAkWPR — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 1, 2025

Neto detona Neymar

As críticas de Neto se referem a essas aparições do astro a colocam em xeque a dedicação do jogador ao processo de reabilitação. Na visão do apresentador, a conduta do camisa 10 pode comprometer a posição do técnico Pedro Caixinha à frente da equipe.

“Se você não for treinador do Neymar, você não serve para os outros. Ô, Caixinha: o Neymar vai derrubar você. No sentido de não jogar ou jogar. Mas ele vai te derrubar, você pode ter certeza disso”, disse Neto.

Durante o programa, Neto previu que o Santos poderá lutar contra o rebaixamento, destacando que o desempenho da equipe dentro de campo deixa a desejar. Ele também alertou sobre a instabilidade causada pela presença de Neymar, sugerindo que isso deve ligar um sinal de alerta no clube.

O astro ficou de fora da eliminação do Peixe na semifinal do Paulistão e também perdeu a estreia do time no Brasileirão, no revés de virada para o Vasco. Ele também vai desfalcar a equipe na segunda rodada diante do Bahia, no próximo domingo (6), na Vila Belmiro.

