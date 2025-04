Flamengo busca melhorar retrospecto em estreias pela Libertadores

O Flamengo fará sua estreia pela Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira, às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. Assim, a equipe tenta melhorar os números quando o assunto é o jogo inaugural do torneio continental. O aproveitamento na primeira rodada em 20 participações, até aqui, é de apenas 48%.

Vale lembrar que o Rubro-Negro não estreia com vitória desde a campanha de 2022, quando foi campeão pela última vez, e não vence como visitante desde a semifinal desta mesma temporada.

Dessa forma, das 20 estreias, o Flamengo venceu em apenas sete, empatou em oito oportunidades e perdeu em cinco confrontos. As duas últimas, por sinal, não trazem boas recordações para os rubro-negros. Afinal, empatou com o Millonarios em 2024 e perdeu para o Aucas em 2023, ambos fora de casa.

Desde então, a última vitória em estreias foi em 2022, quando enfrentou o Sporting Cristal, em Lima (Peru). Assim, coube a Bruno Henrique e Matheuzinho garantirem o triunfo por 2 a 0.

O time carioca, nesse sentido, não joga a primeira partida da fase de grupos em casa desde 2018. Naquela época, os comandados de Carpegiani empataram com o River Plate de Gallardo por 2 a 2 no Nilton Santos. O confronto foi sem público em virtude de uma punição da Conmebol por causa do tumulto na final da Sul-Americana em 2017.

Por fim, o Rubro-Negro não vence fora de casa desde a goleada histórica por 4 a 0 em cima do Vélez Sarsfield, na Argentina, na semifinal, em 2022. São, até o momento, nove jogos longe do Rio de Janeiro (quatro partidas em 2023 e cinco em 2024) sem triunfos.

Estreias do Flamengo em Libertadores

Atlético-MG 2 x 2 Flamengo – 03/07/1981

Peñarol 1 x 0 Flamengo – 19/10/1982

Grêmio 1 x 1 Flamengo – 04/03/1983

Flamengo 4 x 1 Santos – 11/02/1984

Flamengo 1 x 1 Corinthians – 20/02/1991

Internacional 0 x 0 Flamengo – 10/02/1993

Once Caldas 1 x 0 Flamengo – 06/02/2002

Real Potosí 2 x 2 Flamengo – 14/02/2007

Coronel Bolognesi 0 x 0 Flamengo – 13/02/2008

Flamengo 2 x 0 Universidad Católica – 24/02/2010

Real Potosí 2 x 1 Flamengo – 25/01/2012

León 2 x 1 Flamengo – 12/02/2014

Flamengo 4 x 0 San Lorenzo – 08/03/2017

Flamengo 2 x 2 River Plate – 28/02/2018

San José 0 x 1 Flamengo – 05/03/2019

Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo – 04/03/2020

Vélez Sarsfield 2 x 3 Flamengo – 20/04/2021

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo – 05/04/2022

Aucas 2 x 1 Flamengo – 05/04/2023

Millonarios 1 x 1 Flamengo – 02/04/2024

