Que isso, Ederson? Goleiro revela superstição que sustenta desde sua chegada ao City

O goleiro Ederson, do Manchester City, revelou em entrevista ao programa “Football Focus” da BBC sua peculiar crendice: utilizar a mesma cueca boxer em todas as partidas. O ‘ritual’ só passou a vigorar a partir de sua ida para Inglaterra, ou seja, há oito anos. Se considerada às conquistas, pode-se dizer que tem dado certo, ainda que a equipe esteja longe do auge de anos atrás.

“Eu tenho apenas uma superstição. Jogar todas as partidas com a mesma cueca boxer”, afirmou. Questionado se era realmente a mesma peça, Ederson corrigiu-se: “Não, oito anos com os mesmos boxers”.

Desde sua chegada ao City em 2017, o brasileiro conquistou diversos seis edições da Premier League, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e a cobiçada Liga dos Campeões. Sua consistência e desempenho de alto nível têm sido fundamentais para o sucesso da equipe, e sua superstição parece ser parte integrante de sua rotina pré-jogo.

VÍDEO

Ederson has been wearing the same boxers on matchdays for EIGHT YEARS. ???? ????#MCFC #BBCFootball pic.twitter.com/dDIU6jfc58 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 2, 2025

Ederson cita fins de ciclo no City

Peça-chave no sucesso mais recente dos ingleses, o brasileiro reconheceu que alguns jogadores do elenco atual estão chegando ao fim de seus ciclos no clube. Em entrevista exclusiva à ESPN, ele destacou a importância das recentes contratações para renovar e fortalecer a equipe.

Entre os reforços, o goleiro enfatizou a chegada do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, oriundo do Palmeiras. Ele expressou confiança no potencial da joia brasileira, afirmando que, mantendo a mesma mentalidade, ele se tornará um dos melhores defensores do mundo em um futuro próximo.

O City também investiu em outras contratações significativas, incluindo o atacante Omar Marmoush, o meio-campista Nico González e o zagueiro Abdukodir Khusanov. Esses movimentos visam não apenas suprir necessidades imediatas, mas também preparar o clube para desafios futuros, especialmente considerando a possibilidade de saídas de jogadores veteranos.

A estratégia de renovação do elenco reflete a visão do técnico Pep Guardiola, que busca equilibrar experiência e juventude para manter o Manchester City competitivo.

