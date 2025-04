Gabriel Milito recusa proposta para ser treinador do Fluminense

Após a demissão de Mano Menezes, o Fluminense segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Assim, o Tricolor tentou a contratação de Gabriel Milito, que teve uma passagem recente pelo Atlético-MG, porém o argentino preferiu declinar a proposta. A informação é do jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado sul-americano.

Dessa forma, o presidente Mário Bittencourt estuda diferentes possibilidades para comandar a equipe e um nome estrangeiro seria uma aposta. O argentino chamou a atenção da diretoria tricolor desde quando comandava o Argentino Juniors na Libertadores de 2023, quando enfrentou a equipe carioca.

Segundo a ESPN, a oferta oficial do Fluminense era de 3 milhões de dólares por ano, o equivalente a R$ 17 milhões. No primeiro momento, o argentino pediu um prazo para dar um ultimato sobre a negociação, entretanto recusou a proposta. O profissional não quis avançar por causa do desgaste ocasionado pelo calendário do futebol brasileiro.

Vale lembrar que na temporada passada, o treinador conseguiu levar o Galo às finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Contudo, a equipe mineira perdeu as decisões para Flamengo e Botafogo, respectivamente.

Tricolor segue no mercado

Internamente, o nome do português Luís Castro não faz parte da lista de opções, assim como Odair Hellmann, que recentemente deixou o Al Raed, mas ainda não assinou sua rescisão com o clube árabe.

Com a temporada em andamento e desafios importantes pela frente, o Fluminense segue avaliando cuidadosamente seus próximos passos para garantir um profissional que se encaixe no planejamento da equipe. O nome de Renato Gaúcho, aliás, também está sob avaliação.

O intuito da diretoria é concluir as negociações até a segunda rodada do Brasileirão, quando o Tricolor mede forças com o Red Bull Bragantino, no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O prazo máximo será para o duelo com o San José, pela Sul-Americana, também no Rio.

