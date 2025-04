Ex-amante pede medida protetiva contra Payet após agressões

A suposta ex-amante de Dimitri Payet, Larissa Ferrari, acusou o jogador de agressões físicas e psicológicas e registrou um boletim de ocorrência, de acordo com o Portal Léo Dias. Os dois teriam vivido um relacionamento extraconjugal nos últimos sete meses.

Dessa forma, o B.O foi registrado no último domingo (30), em que a advogada solicitou medidas protetivas de urgência contra o francês. Ela relatou que, após retornar à cidade, passou a receber ameaças veladas do jogador, com frases como: “Vou mandar alguém aí para cuidar de você” e “Vou mandar alguém aí para te deixar segura”. Além disso, Larissa também fez denúncias de situações de abuso psicológico e emocional.

Ainda segundo os documentos, a advogada contou que o relacionamento entre os dois teve episódios de agressividade e comportamento controlador por parte de Payet. Assim, ela afirma que se sentiu coagida e ameaçada em diversas ocasiões, principalmente após decidir se distanciar do jogador. Conforme o Portal Léo Dias, Larissa ainda afirmou que era coagida a realizar práticas como beber fluidos corporais ou ter contato com sujeira.

Vale ressaltar, portanto, que o boletim de ocorrência também cita que a vítima buscou apoio psicossocial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Payet e Larissa

Na mês passado, Larissa Ferrari, contou que vivia um relacionamento com francês. Em entrevista ao Portal Léo Dias, ela contou sobre como começou o seu relacionamento com Payet, há sete meses atrás. A advogada afirmou, portanto, que conheceu o jogador por meio das redes sociais, com um “perfil fake” que Payet usava na época. Ela estava casada, mas retribuiu o interesse de Payet nas redes, já que passava por dificuldades em seu relacionamento.

Após se separar do marido, Larissa passou a morar praticamente no Rio de Janeiro. Por outro lado, Payet vive sozinho no Brasil e é casado com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos, há 18 anos. No entanto, sua família não se mudou para o país, ou seja, permaneceu na França mesmo com a vinda do jogador para defender o Cruz-Maltino.