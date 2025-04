Vasco parabeniza ídolo Edmundo, que completa 54 anos

Edmundo, ídolo do Vasco, completa 54 anos nesta quarta (2) - (crédito: Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

O Vasco utilizou as redes sociais para parabenizar um de seus maiores nomes. Edmundo, o Animal, completa 54 anos nesta quarta-feira (2), e o Cruz-Maltino, claro, não deixou a data passar em branco.

O ex-craque fez história no Gigante da Colina. Sua principal conquista foi o Brasileirão de 1997, quando bateu recordes. No ano em questão, ele se tornou o primeiro jogador a fazer 29 gols na mesma edição de um Campeonato Brasileiro. Esta marca, porém, caiu em 2003, quando Dimba anotou 31 gols pelo Goiás. Washington, que fez 34 em 2004, é o atual detentor do recorde.

LEIA MAIS: Torcedores locais acompanham treino do Vasco no Peru; confira

Além disso, instituiu um recorde que perdura até os dias de hoje. Ele anotou nada menos que seis gols na vitória por 6 a 0 sobre o União São João de Araras-SP, em São Januário. O detalhe é que Edmundo ainda perdeu um pênalti na partida em questão.

A campanha terminou com título sobre o Palmeiras após dois empates por 0 a 0. Como teve melhor campanha, o Vasco tornou-se tricampeão brasileiro (viria a conquistar o tetra em 2000, mas sem o Animal). Assim, o último gol da trajetória do Cruz-Maltino foi na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, pelo quadrangular (espécie de semifinal), no Maracanã. Nesta vitória, Edmundo marcou três vezes e chegou aos 29 gols, batendo o citado recorde.

Ele ainda conquistou o Campeonato Carioca de 1992, além de outros troféus de menor importância. Assim, foi campeão da Copa Rio Estadual (1992), Taça Guanabara (1992 e 2000), Taça Rio (1992 e 1999), Campeonato da Capital (1992) e Troféu Bortolotti (1997). Foi vice-campeão carioca em 1997, 1999 e 2000, do Torneio Rio São Paulo de 2000 e do Mundial de Clubes também em 2000.

Confira a homenagem do Vasco a Edmundo

AH, É EDMUNDO! ???? Um dos maiores ídolos e artilheiros do Gigante da Colina completa mais um ano de vida! ???? ???? Carioca de 92

???? Brasileiro de 97 Feliz aniversário, Animal!#VascoDaGama pic.twitter.com/JKJp52tq3X — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 2, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.