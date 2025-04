Vasco x Atlético-GO (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A quarta rodada do Brasileirão sub-20, iniciada na última terça (1) com empate entre Botafogo x Corinthians, tem sequência nesta quinta-feira (3). E um dos três jogos ocorre no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, entre Vasco e Atlético-GO. O Cruz-Maltino, nono colocado com quatro pontos, recebe o Dragão, vice-lanterna com apenas um. Vamos, então, ver como chegam os rivais para o duelo, que se inicia às 15h (de Brasília).

Como chega o Vasco

Após um início ruim de Brasileirão sub-20, com um empate e uma derrota, o Vasco se recuperou com uma incrível goleada perante o maior rival, Flamengo: 5 a 0 fora de casa com show de seu ataque.

GB, autor de dois gols, no entanto, se lesionou no jogo em questão, disputado na última sexta-feira (28). Assim, ele é desfalque para o técnico Matheus Curopos. Ele pode levar a campo Juninho, autor do quinto gol, ou Lócio para seu lugar. Ambos marcaram na goleada também por 5 a 0 contra o Bangu, pela Copa Rio da categoria, na segunda-feira (31).

Como chega o Atlético-GO

O aniversariante Atlético-GO, que completa 88 anos neste 2 de abril, chega mal das pernas. Afinal, é um dos cinco clubes que ainda não sentiram o sabor da vitória no Brasileirão sub-20.

A equipe goiana estreou com derrota em casa para o Inter (2 a 1), empatou em SP com o São Paulo (1 a 1) e voltou a perder em casa. Na terceira rodada, levou 4 a 1 do Red Bull Bragantino, amargando, então, a vice-lanterna, com um ponto. Só está à frente do Flamengo, que ainda não pontuou mas possui um jogo a menos.

Vasco x Atlético-GO

4ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: quinta-feira, 03/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ)

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno, Lyncon, Luiz Gustavo e Walace; Ramon Rique, Euder e Zuccarello; Bruno Lopes, Léo Jacó e Juninho (Lócio). Técnico: Matheus Curopos

Atlético-GO: Martins; Lira, Ivan, Pimenta e Jonathan; Macedo, Pérez e Pepê; Antônio, Yuri e Cauã. Técnico: Lucas Zanella

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério (RJ)

Auxiliares: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Julio Cesar Souza Gaudêncio (RJ)

Onde assistir: Vasco TV

