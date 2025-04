Mas já? Arias, do Fluminense, se aproxima de número de 2024; saiba qual

Arias contribuiu com assistência na vitória do Fluminense sobre o Once Caldas - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ao anotar uma assistência na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Once Caldas (COL), na última terça-feira (1º), na estreia na Sul-Americana, o meia Jhon Arias se aproxima de uma marca de 2024. Afinal, no ano em questão, o craque colombiano contribuiu com oito passes para gol em 51 jogos.

E, na atual temporada, o número já chega a seis, ou seja, 75% das assistências registradas no ano passado – isso apenas em 14 aparições, aliás. Assim, se a média em 2024 foi de uma assistência a cada 6,3 jogos, a atual despenca para uma a cada 2,3 partidas.

Histórico do Garçom Arias em 2025 pelo Fluminense

A primeira assistência de Arias nesta temporada ocorreu no clássico com o Vasco, em fevereiro. Na vitória por 2 a 1, em Brasília, o craque fez cruzamento perfeito para Thiago Silva anotar o primeiro gol tricolor do duelo em questão.

Dois jogos depois, contra o Nova Iguaçu, saíram dos pés deles os dois passes na vitória por 2 a 0 – gols de Cano e Canobbio. Passou em branco no 3 a 2 contra o Bangu e voltou a participar de gols na super goleada por 8 a 0 sobre o Águia-PA, pela Copa do Brasil: fez um e deu assistência para outro (o primeiro de Germán Cano).

No jogo seguinte, repetiu a dose. Fez um gol e deu um passe para o segundo de Canobbio na goleada por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, pela ida da semifinal do Carioca. Após isso, iniciou uma espécie de má fase, passando cinco jogos sem contribuições.

Encerrou a sequência, então, neste último jogo contra o Once Caldas. Aos 31′ do primeiro tempo, fez cruzamento perfeito para Germán Cano cabecear e castigar sua maior vítima, agora com 12 gols sofridos.

Dessa forma, Arias chegou a seis assistências. Ele é disparado o principal garçom do Fluminense na temporada. Vale lembrar que ele contribuiu com 17 assistências tanto em 2022, como em 2023. Assim, já são 48 passes para gols, além de 44 tentos com a armadura tricolor.

