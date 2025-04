Fifa aprova gramado sintético do estádio do Palmeiras

Gramado sintético do estádio do Palmeiras é aprovado pela Fifa - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

A Fifa emitiu o certificado de aprovação para o gramado sintético do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, nesta quarta-feira (2). Assim, o estádio pode receber partidas internacionais de futebol em 2025. Segundo a Real Arenas, administradora do estádio, foram oito horas de testes antes da aprovação.

As provas para a liberação do local para jogos internacionais incluem rolagem da bola, quique, tração e rotação de chuteira e medição de planicidade. O documento da Fifa vale somente por um ano. Ou seja, o estádio passará por nova vistoria em abril de 2026.

O Palmeiras e Wtorre modificaram o material do gramado em fevereiro do ano passado e deixou de ter o termoplástico na composição. Afinal, o clube colocou a cortiça, que é um material orgânico, é considerada como melhor opção no mercado em relação à capacidade de isolamento térmico.

Além de partidas do Palmeiras, o Allianz Parque também sedia outros eventos constantemente na cidade de São Paulo. Em 2024, o estádio recebeu 47 shows.

Depois de empatar sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, pela rodada de abertura do Brasileirão, o Palmeiras voltará a campo nesta quinta-feira (3), no Peru, para encarar o Sporting Cristal, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

