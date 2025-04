FPF proíbe organizadas do Corinthians em estádios até o fim do ano

A Federação Paulista de Futebol proíbe a entrada de seis torcidas organizadas do Corinthians em estádios do Estado de São Paulo até o fim de 2025. A punição é baseada em um ofício do Jecrim (Juizado Especial Criminal), expedido pelo Ministério Público, depois de incidentes na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, disputada na Neo Química Arena.

A FPF atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo, e a punição já está em vigor. A entidade informou que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e Ministério Público do Estado de São Paulo para fiscalizarem o cumprimento da determinação.

Assim, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp não podem frequentar os estádio até o fim do ano. As organizadas precisam cumprir a decisão já a partir desta quarta. Ou seja, nenhum torcedor como membro das torcidas poderá entrar na Neo Química Arena para o jogo contra o Huracán, da Argentina, pela Sul-Americana.

Na súmula do jogo entre Corinthians e Palmeiras, o árbitro Matheus Delgado Candançan relatou que torcedores arremessaram fogos de artifício no gramado e utilizaram sinalizadores. Além disso, ele mencionou um torcedor arremessou um chinel em direção ao local onde os atletas do Palmeiras se aqueciam.

