Greve na Receita Federal atrasa troca de gramado na Arena MRV

O Atlético Mineiro ainda não mandou nenhum jogo da temporada na Arena MRV, pois ainda não instalou o gramado sintético. Dessa forma, o clube informou nesta quarta-feira (2) que o atraso é por conta de uma greve na Receita Federal.

Auditores fiscais estão em greve, e por isso, o clube mineiro ainda não recebeu o gramado. Parte da grama está no porto de Santos, em São Paulo, aguardando ser fiscalizada e liberada para chegar ao estádio.

“Todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material já se encontra estocado no estádio. Duas outras cargas estão retidas no porto de Santos aguardando a liberação da Receita Federal, porém os auditores fiscais do órgão se encontram em greve. O clube aguarda uma solução referente à liberação da carga pelo órgão federal para confirmar a data da primeira partida do ano na Arena MRV”, informa o Galo.

A Arena MRV não recebe jogos desde a última temporada. Aliás, último jogo com torcida foi na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo em novembro. No entanto, após o confronto, o Galo chegou a atuar no estádio, mas de portões fechados por motivos de punição às brigas que ocorreram na decisão.

Já por conta do gramado, a previsão inicial era que a Arena MRV estaria disponível para receber partidas no início de abril. Porém, por conta do atraso na entrega, o estádio ainda não tem uma previsão para receber os torcedores.

Vale ressaltar, portanto, que o Galo ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada. No Campeonato Mineiro, o Atlético jogou todas as partidas no Mineirão – onde continuará jogando até a finalização das obras na arena.

