Vasco escalado para retorno à competições sul-americanas; veja

Vasco já está no estádio Monumental de La UNSA, onde pega o Melgar (PER) - (crédito: Foto: Matheus Lima/ CRVG)

A Conmebol divulgou a escalação do Vasco para a estreia do time na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), em duelo contra o Melgar (PER), no Monumental de La UNSA, em Arequipa. A bola rola às 19h (de Brasília) / 17h no horário local. Este é o retorno do Cruz-Maltino a competições sul-americanas: desde 2020 o clube não atuava no cenário internacional.

Dessa forma, Fábio Carille repete o time levado a campo na vitória de virada sobre o Santos, no último domingo (30), na primeira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time carioca saiu atrás, mas conquistou o triunfo graças a gols de Nuno Moreira e Vegetti – ambos na segunda etapa.

LEIA MAIS: Vasco parabeniza ídolo Edmundo, que completa 54 anos

Assim, não há mudanças para a estreia na Sul-Americana. O time entrará em campo com um 4-2-3-1, com Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton na defesa. No meio, Hugo Moura faz dupla ao lado de Paulinho, com três jogadores à frente: Nuno Moreira (esquerda), Coutinho (centro) e Benjamin Garré (direita). O centroavante é Pablo Vegetti, artilheiro da equipe na temporada, com oito gols.

Após enfrentar o Melgar, o Vasco viaja direto à São Paulo, ainda nesta quarta, onde enfrenta o Corinthians, no sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão.

Confira a escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.