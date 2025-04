Torcedor faz promessa até Manchester United conseguir sequência de vitórias

Torcedor do Manchester United pena para pagar promessa com fase negativa - (crédito: Foto: Reprodução)

O mau momento do Manchester United na Inglaterra se estende com a mudança para o comando de Rúben Amorim, ainda nesta temporada. Assim, na tentativa de encerrar a frustração com o seu clube do coração, Frank Ilett fez uma promessa diferente. O torcedor publicou um vídeo em outubro do ano passado, no qual comunicou que deixaria seu cabelo crescer. A exigência para cortá-lo seria até os Diabos Vermelhos alcançarem cinco vitórias consecutivas.

No entanto, no próximo sábado (5), a promessa completará seis meses, e o time ainda não conseguiu emplacar essa sequência de triunfos. A última vez que o Manchester United engatou cinco resultados positivos na Inglaterra foi há mais de um ano. Mais especificamente entre janeiro e fevereiro do ano passado.

Na oportunidade, os triunfos ocorreram sobre o Newport County, pela Copa da Inglaterra, e outros quatro diante de Wolverhampton, West Ham, Aston Villa e Luton Town, pela Premier League.

Continuidade da fase negativa do Manchester United impede torcedor de cumprir promessa

Como os Diabos Vermelhos ainda não permitiram Frank pagar a promessa, ele frequentemente mostra a sua aparência com um cabelo gradativamente maior. Em entrevista à ”BBC”, llett expôs sua decepção com o seu clube do coração.

“Eu achava que a esta altura eu já teria terminado, mas infelizmente acho que só vai acontecer na próxima temporada. Olhei para os jogos que faltam e não vejo nenhuma série de cinco jogos que possa ser vencida”, relatou o torcedor do Manchester United.

O mais próximo que o time inglês ficou de alcançar esta meta foi com três vitórias em sequência, duas pela Liga Europa e uma pelo Campeonato Inglês. Mais recentemente, o Manchester United conseguiu dois resultados positivos consecutivos. No entanto perdeu para o Nottingham Forest em seu último compromisso. Na sequência, os Diabos Vermelhos enfrentam o seu arquirrival, o Manchester City, no próximo domingo (6), às 12h30, no Old Trafford.

