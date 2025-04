Palmeiras altera local de jogos contra Corinthians e São Paulo

O Palmeiras não vai jogar os clássicos contra Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Ambas as partidas serão realizadas na Arena Barueri por causa do choque de datas com shows no local. A CBF, aliás, já formalizou a mudança nesta quarta-feira (2).

O clube solicitou as mudanças por impossibilidade de usar o Allianz Parque. A partida contra Corinthians será às 18h30 do sábado da próxima semana, dia 12 de abril. Porém, no mesmo dia, Gilberto Gil se apresenta no Allianz Parque. O cantor também faz shows no estádio nos dias 25 e 26 de abril, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia dia 27, mas ainda não houve mudança de local.

Do outro lado, o clássico contra o São Paulo, por sua vez, será no dia 11 de maio, quando a banda System of a Down se apresenta na casa alviverde com duas datas (10 e 11).

O Palmeiras estreou no Brasileirão empatando sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, no último domingo (30). A partida contra o Timão será válida pela terceira rodada, e o jogo contra o Tricolor paulista será pela oitava rodada da competição nacional.

