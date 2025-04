Vasco recua no fim. Assim, cede empate ao Melgar na Sul-Americana

Vasco tinha tudo para vencer; Mas fica no 3 a 3 com o Melgar em jogo pela 1ª rodada do Grupo G da Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Nesta 4ª feira, 2/4, o Vasco visitou o Melgar, em Arequipa, no Peru. O jogo no Estádio Monumental da UNSA valeu pela 1ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. O Vasco tinha a vitória nas mãos, vencia por 3 a 1 até os 30 do 2º tempo e conseguia anular o ímpeto do rival. Contudo, o treinador Fábio Carille tentou segurar a vantagem, tirando atacantes e colocando volantes e zagueiros. Levou pressão insana e chuveirinhos. Viu o Melgar arrancar o 3 a 3.

O Vasco saiu na frente com um golaço de Philippe Coutinho aos três minutos. Coutinho deu uma assistência genial para Vegetti fazer 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Gregório Rodríguez descontou. No segundo tempo, Vegetti ampliou. Mas Castro (em gol reclamado pelos vascaínos) e Cabrera, este aos 44 minutos, deixaram tudo igual. Assim, Vasco e Melgar somam um ponto. Puerto Cabello (VEN) e Lanús (ARG), que jogam nesta 5ª feira, fecham a rodada do Grupo G.

Philippe Coutinho faz a diferença

O Vasco fez um golaço aos dois minutos. Philippe Coutinho recebeu de Piton, deu poucos passos e bateu colocado de fora da área. A bola morreu no canto esquerdo de Cáceda. Uma pintura. Mas esse gol fez o Vasco jogar de forma muito recuada. Assim, o Melgar pressionou. Sempre pelos flancos, abusando de chuveirinhos. Um deles terminou em chute de Gregorio Rodríguez, que Lemos salvou. E quase veio o empate num erro de Paulo Henrique, infantil em disputa com o lateral-esquerdo Cabanillas, fazendo pênalti desnecessário. Mas Martínez cobrou para fora.

O Vasco tinha pouca criação, exceto quando Coutinho tinha a bola. Foi ele quem achou Vegetti num cruzamento excepcional. O atacante, de primeira, bateu para fazer 2 a 0. Mas o Melgar era melhor. Merecidamente diminuiu a diferença aos 39. Se Lemos cortava a maioria dos chuverinhos, João Victor nem tanto. No cruzamento de Orzan, aos 39, Gregorio Rodríguez cabeceou entre João Victor e Vegetti. 2 a 1. E tome pressão peruana até fim da etapa em que os cariocas tiveram 41% de posse e dois chutes, ambos no gol, contra 6 do Melgar (que teve 7 escanteios).

Vasco recua, e Melgar empata

O Vasco voltou com Rayan no lugar de Garré e com Jair no lugar de Paulinho. Duas boas mudanças, pois Jair ajustou melhor a meiuca e Rayan deu velocidade pela direita. Mas quem foi o diferencial foi Nuno Moreira, pela esquerda. Recebeu e achou Vegetti na área. Ele ajeitou entre dois zagueiros e o goleiro. Lazo tentou cortar, mas chutou em cima do atacante vascaíno. A bola entrou e o Vasco voltava a ter dois gols de frente.

O problema é que o treinador Fábio Carille recuou demais o time, tirando homens de frente e apostando em Tchê Tchê e o apagado Adson. Assim, fez o Melgar pressionar e parar (foram 67 chuveirinhos no jogo). O massacre era grande e piorou aos 30, quando Cabrera cruzou e Castro marcou de cabeça, aproveitando o único erro de posicionamento de Lemos que reclamou ter sido emopurrado no lance.

Carille tentou segurar ainda mais o jogo. Para se ter ideia, tirou o atacante Vegetti e colocou um terceiro zagueiro, Lucas Oliveira. Leo Jardim apareceu com duas grandes defesas. Pórem, de tanto martelar, aos 44, novo chuveirinho e Cabrera ganhou de Piton na segunda trave, Enfim, 3 a 3. O Vasco, assim, cedia o empate em um jogo que tinha a vitória nas mãos.

Na próxima rodada, o Vasco, na terça-feira (8/4), enfrenta o Puerto Cabello, em São Januário. Já o Melgar visita o Lanús na Argentina, na quarta-feira (9/4).

MELGAR-PER 3×3 VASCO

1ª rodada da Sul-Americana – Grupo G

Data: 2/4/2025 (quarta-feira)

Local: Estádio Monumental da UNSA, Arequipa (PER)

Gols: Philippe Coutinho, 3’/1ºT (0-1); Vegetti, 32’/1ºT (0-2); Gregorio Rodríguez, 39’/1ºT (1-2). Vegetti, 6’/2ºT (1-3)

MELGAR: Carlos Cáceda; Lazo (Castillo, 33’/2ºT), Pier Barrios (Tandazo, 15’/2ºT), Leonel González e Cabanillas; Orzán, Árias (Castro, 27’/2ºT) e Cabrera; Tomás Martínez; Gregorio Rodríguez (Guzmán, 15’/2ºT) e Percy Liza (Bordacahar, 15’/2ºT). Técnico: Walter Ribonetto.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair, Intervalo), Garré (Raya, Intervalo), Philippe Coutinho (Tchê Tchê, 23’/2ºT) e Nuno Moreira (Adson, 25’/2ºT); Vegetti (Lucas Oliveira, 39’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nancy Fernandez (PAR)

VAR: Zulma Quiñonez (PAR)

Cartões amarelos: Liza, Lazo (MEL); Maurício Lemos, Paulinho, Lucas Oliveira (VAS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.