Cerrado supera Santo André e alcança segunda vitória na Liga Feminina

Letícia "Lee" Lisboa foi eleita a melhor jogadora no triunfo do Cerrado, em Santo André (SP) - (crédito: Divulgação/LBF)

O Cerrado venceu pela segunda vez na Liga Brasileira Feminina de Basquete. Na noite desta quarta-feira, o time do Distrito Federal derrotou o Santo André no Ginásio Parque Celso Daniel, no ABC Paulista, por 62 x 51 diante de 150 pagantes. Em 18 de março, o Cerrado superou o o Maringá por 80 x 75.

Ala-pivô da equipe candanga, a mineira de Governador Valadares Letícia Lisboa foi eleita a melhor jogadora da partida. A camisa 10 anotou 17 pontos, 10 rebotes e converteu cinco arremessos de três em sete tentativas.

Leia também: Flamengo se opõe a clássico em São Januário

A equipe do Distrito Federal se impôs desde o início do confronto. Abriu no placar e não deu chance para o Santo André encostar no placar ou virar. Quando a vantagem recuava a cinco pontos, o Cerrado voltava a acelerar a partida e devolvia o conforto à casa dos dois dígitos. Foi assim até o fim da partida com o triunfo por 62 x 51 na casa do adversário paulista.

Além de Letícia Lisboa, Mia Hopking contribuiu com 13 pontos e cinco assistências. Izabela Andrade também foi peça-chave com 11 rebotes. Do outro lado, Ineidis Casanova marcou 13 pontos, auxiliada por Marcella Prande e Letícia Rodrigues com 11 pontos cada uma.

As meninas do Cerrado Basquete permanecem em São Paulo à espera do duelo desta sexta-feira contra o Unimed Campinas em busca da terceira vitória. Na sequência, o time atuará duas vezes como mandante nos duelos contra o Corinthians no próximo dia 10 e o Araraquara, cinco dias depois.