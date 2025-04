Fluminense x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20, Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita. O Tricolor está em 16º lugar na tabela, enquanto o Rubro-Negro, sem somar pontos até o momento, amarga a lanterna da competição. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado).

Como chega o Fluminense

O Tricolor venceu apenas na estreia do torneio, contra o Atlético-MG. Porém, nas duas partidas seguintes, só derrota. A primeira, aliás, foi para o Internacional, por 3 a 1, no Rio Grande do Sul. Na última rodada, revés para o Fortaleza em casa, pelo placar de 1 a 0. O lateral-esquerdo Léo Jance, que servia ao futebol profissional, retorna para o FlaxFlu pela categoria.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro ainda não conseguiu vencer no campeonato. Com apenas dois jogos disputados até o momento, então, foram duas derrotas. A última, aliás, foi dolorosa: 5 a 0 para o Vasco no Estádio Luso-Brasileiro. O Flamengo, então, precisa começar a somar pontos no torneio para sair da lanterna. Técnico Nuno Campos deve estrear no comando da equipe no confronto.

FLUMINENSE X FLAMENGO

4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 03/04/2025 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Bangu (RJ)

FLUMINENSE: Kevyn; João Victor, Gustavo e Kayky; Gabriel, Fábio Henrique, Júlio e Leonardo; Kelwvin, Keven e Gustavo Dohmann. Técnico: Romulo Rodrigues

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Pedro Henrique. Técnico: Nuno Campos

Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Lucas Castro dos Santos (RJ)

