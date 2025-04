Sul-Americana: Grêmio faz jogo insosso, mas vence o Luqueño em sua estreia

Arezo cobra pênalti e faz o gol do Grêmio no duelo contra o Luqueño, no Paraguai, pela Sula - (crédito: Foto: Lucas Uebel, Grêmio)

O Grêmio fez a sua estreia no Grupo D da Copa Sul-Americana nesta 4ª feira, 2/4. Foi até Assunção, no Defensores del Chaco, visitar o Deportivo Luqueño, último colocado no Paraguaio. Embora tecnicamente muito superior, os gremistas jogaram uma partida bem decepcionante. Mas valeu pelo resultado. Afinal, venceu por 2 a 1. Arezo, de pênalti, e Braithwaite fizeram os gols gremistas. Santander descontou. Os gremistas tiveram mais chances, mas o Luqueño assustou e teve dois gols (bem anulados).

Na próxima rodada, o Grêmio receberá o Atlético Grau, enquanto o Luqueño visitará os argentinos do Godoy Cruz.

Arezo põe o Grêmio na frente

O Grêmio não fez um bom primeiro tempo. Já começou dando sorte, pois levou um gol aos dois minutos, com Marcelo Pérez recebendo no meio da defesa e chutando a gol. Por sorte, o VAR anulou. O jogador, por milímetros, estava impedido. Felizmente, o Grêmio conseguiu um pênalti quando Pavón cruzou na área e Cristaldo foi derrubado por Aguilar. Pênalti muito bem cobrado por Arezo aos 16 minutos.

O Grêmio se animou e, por cinco minutos, foi dominante, quase marcando com Arezo em chute que raspou o travessão. Mas o time gremista voltou à mesmice e levou um gol de lascar. Numa cobrança de lateral, Jemerson não prestou atenção em Santander, que recebeu e, na área, bateu sem chance para Volpi. Que falha, Jemerson! E o primeiro tempo terminou 1 a 1, com o Grêmio muito mal em todos os setores e o Lugo mostrando que não é o atual lanterna do Campeonato Paraguaio por acaso.

Braithwaite garante os três pontos

O segundo tempo começou bem sonolento, com o Grêmio tentando alguma coisa com Amuzu, mas seus criadores e homens de frente pouco eficazes. Com o time sonolento, Quinteros tratou de fazer uma troca tripla: Edenilson, Braithwaite e Oliveira. As substituições deram certo, pois os três que entraram protagonizaram o segundo gol gremista, aos 26. Braithwaite começou a jogada na intermediária que chegou até Edenilson. O apoiador viu a entrada de Christian Oliveira pela direita. Foi recebeu e cruzar. Braithwaite, livre na área, cabeceou com estilo, no canto esquerdo de Aguilar.

Depois do gol, o Luqueño partiu atabalhoadamente ao ataque e até chegou a fazer um gol, bem anulado por falta na jogada. E o jogo seguiu administrado pelo Grêmio até o apito fim. Quase ampliou em finalização de Christian Oliveira. Enfim, mesmo não jogando bem, o time gremista garantiu três pontos. Mas com uma preocupação. Braithwaite, que entrou na etapa final, saiu sentindo uma lesão. Logo ele, que neste jogo retornou após longa ausência e mostrou a sua qualidade para garantir a vitória.

SPORTIVO LUQUEÑO 1X2 GRÊMIO

Sul-Americana – 1ªrodada do Grupo D

Data: 2/4/2025

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

SPORTIVO LUQUEÑO (PAR): Aguilar; Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Villalba e Iván Torres; Dario Ríos (Walter Rodríguez, 17’/2ºT), Baez (Ayala, 25’/2ºT) e Santander (Walter González, 17’/2ºT); Marcelo Pérez (Comas, 25’/2ºT) e Elvio Vera (Hauche, 43’/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Edenilson, 17’/2ºT), Villasanti, Cristaldo (Camilo, 35’/2ºT) e Pavón (Cristian Olivera, 18’/2ºT); Amuzu (Aravena, 35’/2ºT) e Arezo (Brathwaite, 18’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: Arezo, de pênalti, 17’/1ºT (0-1); Santander, 29’/2ºT (1-1). Braithwaite, 26’/2ºT (1-2)

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Auxiliares: Alan Sandoval (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Ríos, Vera (LUQ); Lucas Esteves, João Pedro (GRE)

