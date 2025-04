Sport leva a melhor sobre Retrô nos pênaltis e fatura o tricampeonato pernambucano

Jogadores do Sport celebram na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport é tricampeão pernambucano! Na noite desta quarta-feira (2), diante de seus torcedores na Ilha do Retiro, o Leão venceu por 4 a 2 nos pênaltis após derrota por 2 a 1 para o Retrô no tempo normal. Assim, os rubro-negros asseguraram o título estadual. No jogo de ida, o Leão havia vencido por 2 a 1.

Chico abriu o placar para os donos da casa, mas Mascote deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Fernandinho definiu a virada para a Fênix na etapa final. O resultado forçou a disputa dos pênaltis, vencida pelo Leão após cobrança de Carlos Alberto.

O Leão, portanto, conquista seu 45º título pernambucano e amplia hegemonia no estado. O Santa Cruz soma 29 conquistas, e o Náutico, 24.

Primeiro tempo

Apesar de jogar por um empate para levantar o troféu, o Sport tomou a iniciativa e quase abriu o placar no minuto inicial em finalização de fora da área com Sérgio Oliveira – o goleiro do Retrô estava fora da meta. Mas, aos 23 minutos, os donos da casa largaram na frente. O zagueiro Chico, atuando improvisado na lateral esquerda, tirou proveito de um corte mal feito da retaguarda da Fênix em cobrança do escanteio e soltou a bomba: 1 a 0. Com a necessidade de reagir, o Retrô apostou nas investidas do experiente Fernandinho. Em jogada individual do atacante, os visitantes deixaram tudo igual com Mascote, que completou cruzamento, em cabeceio.

Segundo tempo

Os times retornaram do intervalo sem mudanças. E o Rubro-Negro teve um gol anulado pelo VAR logo aos quatro minutos. Barletta levou a melhor sobre a marcação e cruzou para Sérgio Oliveira, sozinho na pequena área, mandar para o fundo da rede. A arbitragem de vídeo, porém, viu falta de Barletta na origem da jogada. A etapa final foi ainda mais tensa, e os jogadores das duas equipes chegaram a estranhar.

O Retrô quase virou com Rasdley, mas o goleiro Caíque França fez grande defesa no cantinho em cobrança de falta. Aos 26′, porém, não teve jeito: Fernadinho cobrou falta com muita categoria e virou o placar. Embalada, a Fênix se lançou em busca do gol que lhe daria o título. Assim, deixou espaços para contra-ataques que não foram aproveitados pelo Sport. Radsley teve duas chances para os visitantes, enquanto os anfitriões tiveram uma última oportunidade com Carlos Alberto.

Nos pênaltis, Sport 4 a 2

Rivera, Chico, João Silva e Carlos Alberto anotaram para o Sport; Júnior Fialho e Radsley marcaram para o Retrô, mas Lucas Grafite acertou o travessão e Diego Guerra praticamente recuou para o goleiro Caíque França.

SPORT 1(4)x(2)2 RETRÔ

Final do Campeonato Pernambucano – Jogo de volta

Data: 02/04/2025 (Quarta-feira)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Gols: Chico, 23’/1ºT (1-0); Mascote, 36’/1ºT (1-1); Fernandinho, 26’/2ºT (1-2).

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Fabricio Dominguez (Lenny Lobato, 14’/2ºT), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Gustavo Maia, 39’/2ºT); Barletta (Carlos Alberto, 14’/2ºT) e Pablo (Hyoran, 24’/2ºT). Técnico: Pepa

RETRÔ: Fabian Volpi; Gedeílson (Diogo Guerra, 35’/2ºT) , Rayan, Claudinho e Gustavo Salomão; Fabinho, Jonas (Gledson, 34’/2ºT) e Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas (Júnior Fialho, 19’/2ºT) e Mascote (Lucas Grafite, 18’/2ºT). Técnico: Wires Souza (interino)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fernanda Nandrea Gomes (Fifa-MG)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

Cartões Amarelos: Fabricio Dominguez, Rivera (SPT); Maycon Douglas, Fabinho (RET)

Cartão Vermelho: Sérgio Oliveira, 22’/2ºT (SPT)*

*Por falta dura em Júnior Fialho.

