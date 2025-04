‘Ficamos devendo’, admite Marlon Freitas após estreia do Botafogo com derrota na Libertadores

Marlon Freitas em ação pelo Glorioso nesta quarta, em Santiago do Chile - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas admitiu a fraca atuação da equipe na derrota por 1 a 0 para a Universidad de Chile na noite desta quarta-feira (2), em Santiago, na estreia pela Libertadores-2025. O volante citou que o segundo tempo, quando o time alvinegro sofreu o gol, foi determinante para o tropeço logo na largada pela defesa do título continental.

“Jogo muito difícil, mas fizemos um primeiro tempo muito bom. Faltou o último passe, no último terço do campo. No segundo tempo eles voltaram melhores. Portanto, ficamos devendo. Infelizmente não conseguimos os três pontos, mas é preciso corrigir os erros e tentar consertar para buscarmos a vitória na próxima partida “, disse Freitas ao canal “Paramount+”.

“Claro que não (era o resultado que o Botafogo queria), sempre jogamos para vencer. No primeiro tempo fomos melhores, no segundo não conseguimos criar tanto”, concluiu o meio-campista.

O Botafogo volta a jogar pela Libertadores na próxima terça-feira, quando recebe o Carabobo no Estádio Nilton Santos. Antes, no sábado, o os comandados de Renato Paiva enfrentam o Juventude, também em seus domínios, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

