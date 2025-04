Quinteros exalta triunfo do Grêmio em estreia pela Sula, mas frisa: ???Precisamos melhorar???

Gustavo Quinteros se mostra contente com o resultado, mas demonstrou descontentamento com o rendimento - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio saiu vitorioso por 2 a 1 em seu primeiro compromisso pela Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai, nesta quarta-feira (2/4). Mesmo com o triunfo, o desempenho ainda não está próximo do que se considera como o ideal. Tal enredo já ocorreu nos dois confrontos pela Copa do Brasil e o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético. Assim, o técnico Gustavo Quinteros confessou que a eficiência ofensiva da equipe é um aspecto, o qual precisa de aprimoramento.

“Ainda temos que melhorar a produção do time, a combinação de jogadas. Nos treinos tentamos dar um funcionamento, saída de jogo e elaboração. Em alguns os jogadores fazem bem, outros não. Temos pouco tempo. Com vídeos, insistindo no que queremos, vamos melhorar”, explicou o comandante do Tricolor Gaúcho.

A defesa é um cenário que também causa preocupação ao treinador. Isso porque, de acordo com ele, a equipe alguns gols que a equipe sofrem tem origem em lances de falta de atenção. Como exemplo, o treinador citou que o adversário paraguaio balançou as suas redes saiu de uma cobrança de lateral.

“Defensivamente também precisamos evoluir. Muitos cruzamentos que temos que bloquear, não fazemos. O rival atacou por esquerda e pela direita com dois ou três cruzamentos perigosos que temos que bloquear. Ocorreu também contra o Atlético. São coisas que temos que trabalhar e que não temos muito tempo. Vamos insistir nessas situações e temos que melhorar na defesa. Cada vez vamos jogar melhor. O importante é que enquanto queremos melhorar, estamos ganhando”, detalhou Quinteros.

Imortal teve dificuldades contra o Sportivo Luqueño

A fase negativa dos donos da casa não se concretizou como um cenário vantajoso para o Tricolor Gaúcho. Afinal, o próprio técnico admitiu que o último colocado do Campeonato Paraguaio ofereceu resistência ao Tricolor Gaúcho. De acordo com análise de Quinteros, o seu time custou para compreender o estilo de jogo do Sportivo Luqueño.

“Tivemos que nos acostumar, quatro dias depois, a uma forma de jogar totalmente distinta (do Atlético). Muitas bolas longas, jogo aéreo, segunda bola todo o jogo, difícil para resolver. Não era fácil resolver o jogo. No segundo tempo, tivemos a bola, mais elaboração, e a parte dos dois gols, geramos duas ou três situações em jogo para converter. Foi um jogo difícil para o Grêmio”, justificou o comandante.

Grêmio ainda em evolução e reforços em adaptação

Ao ser perguntado se o Imortal já deveria ter uma melhor performance, o treinador entende que a equipe está progredindo. Inclusive, reforçou que para dar continuidade necessita de tempo para promover o entrosamento e corrigir algumas situações. Até porque as contratações continuam em adaptação.

“O Grêmio encontra o bom jogo em alguns intervalos. Temos bons desempenhos, 15 ou 20 minutos. Jogamos bem o segundo tempo do primeiro Gre-Nal, todo o segundo Gre-Nal. Viemos de ganhar dois jogos difíceis. Há muitas equipes brasileiras que não ganharam. Por isso, para mim foi uma jornada positiva”, argumentou Quinteros.

“Se eu tivesse todos os jogadores desde o início, tínhamos que estar melhores. Os jogadores se conheceriam melhor. Lamentavelmente, não iniciamos com todo o plantel, mas chegaram bons jogadores. E durante a competição, vamos melhorar o jogo. Temos que melhorar a elaboração, a construção do jogo, a posse da bola, a finalização também”, concluiu o técnico.

Com a vitória no primeiro compromisso na Sul-Americana, o Tricolor Gaúcho foi para segunda colocação do Grupo D. Afinal, o Godoy Cruz também obteve resultado positivo e assumiu a liderança pelo melhor saldo de gols. O Grêmio retorna a campo, no próximo sábado (05/04). Na ocasião enfrentará o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

