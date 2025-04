Julgamento de recurso de Gabigol começa nesta quinta-feira; entenda o caso

Gabigol em ação com a camisa do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O recurso de Gabigol, do Cruzeiro, por causa do caso de doping ocorrido ainda na época do Flamengo, começa a ser julgado, a partir desta quinta-feira (3). Assim, a ação do atacante contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal também será analisada nesta sexta-feira (4), no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

Dessa forma, o atacante busca reverter a decisão em primeira instância e evitar qualquer punição. Cabe lembrar que o jogador entrou com o recurso depois da suspensão por dois anos, a partir de abril de 2023. Na época, a coleta de exames no CT do Rubro-Negro deram início ao julgamento, com a definição da punição no ano seguinte.

A pena, nesse sentido, irá até abril deste ano. Gabigol, contudo, tem atuado por causa de um efeito suspensivo no CAS e já soma nove partidas, com seis gols pela equipe celeste.

Entenda o caso

Na ocasião, a acusação foi de que Gabigol teria dificultado a realização do antidoping no CT do Flamengo, em uma abordagem surpresa. De acordo com o artigo, a atitude do dia 8 de abril de 2023 se encaixa como “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”, e ele passou a responder por pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem.

Ainda segundo os responsáveis pelo exame, o jogador os ignorou e foi almoçar. Além disso, eles alegaram que o atacante teria apresentado falta de respeito no tratamento e não seguiu os procedimentos indicados para o caso.

Por fim, a primeira notificação ao atleta aconteceu no dia 30 de maio daquele ano. Em seguida, o então vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, fez a primeira defesa. O clube, então, contratou o advogado Bichara Neto para dar sequência, enquanto o atleta afirmou que não tentou fraudar o exame.

