Redes sociais do Santos atingem crescimento recorde no continente e figuram no pódio do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

No primeiro trimestre do ano, o Santos registrou um crescimento recorde em suas redes sociais, com quase 10 milhões de novos fãs. Números superiores a Flamengo e Corinthians, times mais populares do país, durante o ano de 2024. Segundo dados do IBOPE Repucom, a marca eleva o Peixe à terceira colocação de maior clube brasileiro em alcance digital, com quase 24 milhões de fãs – à frente dos rivais Palmeiras e o São Paulo.

Embora tenha explodido com a volta do Neymar Jr, o aumento reflete a reformulação das redes sociais desde 2024. Mesmo com o orçamento restrito, a equipe de Marketing do Peixe identificou pontos de melhoria e reorganizou processos, passando a investir em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem, além de apostar no alto poder de alcance dos vídeos verticais.

“Tínhamos a equipe digital mais talentosa entre os times brasileiros. Mas precisávamos melhorar nos processos internos e redefinir as estratégias. Isso à medida que o Santos garantia sua volta para a Série A”, explica Armênio Neto, Gerente de Marketing do Peixe. “Focamos bastante em conteúdos verticais para atingir o público jovem. Com a volta do Neymar, essa estratégia se mostrou muito acertada. Estávamos preparados para gerenciar o ‘boom’ de audiência que se seguiu”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Resultados obtidos pelo Santos

Como resultado da reformulação, o Instagram santista dobrou, saltando de 3,5 milhões para 7,4 milhões, e o perfil no TikTok quase triplicou, saltando de 2,1 milhões para 6,5 milhões. No Facebook, 1,2M de novos seguidores. E no canal oficial do Youtube, quase 50M de visualizações e mais de 200 mil novos inscritos.

“Desde que bem trabalhado, o bom alcance das nossas redes sociais é fundamental para a visibilidade e exposição do clube. Estamos investindo nessa área desde o início da gestão, pois sabemos o quanto é importante apresentarmos grandes números nas mídias, principalmente pensando em oportunidades comerciais. É um resultado que traz otimismo para o seguimento da temporada e o futuro da administração”, celebra Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

De janeiro a março de 2025, o Peixe fez aproximadamente 7 mil publicações. O clube registrou um aumento de 7,58% na taxa de engajamento, com cerca de 8 mil comentários e compartilhamentos e mais de 2 bilhões de visualizações no geral. Os números constam em relatório elaborado pelo departamento de marketing do clube, que analisou os perfis da instituição no X (antigo Twitter), Threads, TikTok, Youtube, Instagram e Facebook.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.