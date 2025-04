Veja detalhes da prisão de ex-goleiro do Arsenal

O ex-goleiro do Arsenal, Josh Lehmann, está preso desde setembro de 2024, após conduzir um veículo embriagado em Munique, Alemanha. Horas antes, ele estava curtindo o Oktoberfet, famosa festa cervejeira realizada na cidade. No entanto, sete meses após a prisão, novidades sobre o caso vieram a tona.

De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, o ex-jogador foi obrigado a parar e a sair do carro, mas nem conseguia manter de pé, sem se apoiar no seu veículo. Além disso, ele vomitou duas vezes na frente dos polícias e não conseguiu fazer o teste do bafômetro, porque “não conseguia soprar mais”. Dessa forma, ele acabou sendo levado para a delegacia e, mais tarde, para o Instituto de Medicina Legal de Munique para exames de sangue.

“Lehmann foi submetido a um controle policial em 23 de setembro de 2024, por volta da 1h30, devido ao seu comportamento invulgar enquanto conduzia um automóvel no centro da cidade de Munique. A polícia notou um claro cheiro a álcool e uma atitude insegura. O teste do bafômetro não deu resultado utilizável, pelo que foi pedida uma amostra de sangue e a carta de motorista foi confiscada”, declarou o Ministério Público, segundo o jornal português A Bola. Vale ressaltar, portanto, que além de perder a sua licença, o alemão teve de comparecer no tribunal e pagar uma multa de mais de 70 mil euros, ou seja, algo em torno de R$ 430 mil. O evento Oktoberfest também já havia sido um problema na carreira do jogador em outra ocasião. Em 2009, ele acabou sendo dispensado do Stuttgart por participar da festa sem autorização do clube. Carreira de Jens Lehmann Jens Lehmann é um ex-goleiro alemão que fez história pelo Arsenal, onde disputou 200 jogos. Ele defendeu o clube de Londres entre 2003 e 2008, além de uma breve passagem em 2011. Pela equipe, conquistou o título invicto da Premier League em 2003/2004, assim como venceu uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Lehmann também defendeu o Schalke 04, o Milan e o Borussia Dortmund, além do Stuttgart.

