Bahia x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Bicampeão continental (2006 e 2010), o Internacional terá o Bahia como o seu primeiro adversário nesta edição da Copa Libertadores. O embate pela primeira rodada do Grupo F ocorrerá nesta quinta-feira (03), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. As equipes recentemente foram campeãs estaduais e vivem fases invictas.

A Voz do Esporte, a partir das 17h30, acompanhará a peleja. A seleção já está escalada! Craque da narração, Christian Rafael tem a incumbência de relatar as emoções do embate. Mas ele não está só. Rodrigo Seraphim comenta. E Lucca Duta fica com a reportagem. Timaço!



