Bernabei confessa ansiedade para sua estreia na Libertadores pelo Inter: ???Um sonho???

O Inter começou a contagem regressiva para a sua estreia pela Libertadores. Afinal, iniciará a sua trajetória no torneio continental nesta quinta-feira (03/04), às 19h, em confronto com o Bahia, pela primeira rodada do Grupo F, na Arena Fonte Nova. Tal cenário é especial para um dos destaques da equipe desde a última temporada, o lateral-esquerdo Bernabei.

Isso porque, aos 24 anos, o argentino fará sua estreia na principal competição de clubes da América do Sul. Deste modo, o camisa 26 do Colorado expôs a sua ansiedade para concretizar este momento emblemático em sua carreira.

“Para mim é um sonho poder jogar a Libertadores. Sei o que significa para as equipes sul-americanas. Então, me deixa um pouco nervoso. Mas creio que vamos enfrentar da melhor maneira, como viemos trabalhando”, admitiu Bernabei.

O principal receio do lateral argentino para o confronto com o Bahia é a possibilidade de sofrer com a velocidade dos atacantes de lado. No caso, Ademir e Erick Pulga.

“Temos que ser pacientes. Eles têm um meio que sabe jogar muito bem, com jogadores rápidos nas pontas. Mas creio que vamos saber pará-los e estar bem posicionados para defender”, analisou o possível cenário.

Mudança de comportamento com alteração no ataque do Inter

A única indefinição para Roger Machado escalar sua equipe titular é no setor ofensivo. No caso, há uma disputa entre Borré e Valencia. O equatoriano conseguiu aproveitar as chances quando o camisa 19 esteve ausente por um estiramento na coxa direita. No último compromisso do Inter, o empate com o Flamengo no Maracanã, o colombiano voltou aos 11 iniciais.

Neste contexto, Bernabei apontou as modificações em sua maneira de jogar com cada um dos companheiros.

“São jogadores com características distintas, que o Roger sabe aproveitar muito bem. Como sabem, é um técnico que estuda muito o adversário. A mim, o que beneficia um pouco do Rafa (Borré) é que ele sai para jogar no apoio e me faz jogar um pouco mais. Já o Enner aproveita muito bem o espaço e sabe atacar”, finalizou Bernabei.

O Grupo F é considerado o mais equilibrado da Libertadores, pois também há Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional, do Uruguai, como integrantes. Estes dois outros membros se enfrentaram, na última quarta-feira (02/04). Portanto, com a vitória, o time colombiano assumiu a virtual liderança.

