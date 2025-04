Histórico! Vegetti se iguala como segundo artilheiro estrangeiro do Vasco

Com os dois gols anotados no empate em 3 a 3 com o Melgar (PER), na última quarta-feira (2), Vegetti se igualou a Germán Cano em uma seleta lista do Vasco. Já são 43 gols para o Pirata com a Cruz de Malta, o que o alça à segunda posição dentre os estrangeiros artilheiros da Colina.

Assim, Vegetti se junta a Cano, hoje atacante do rival Fluminense. Ambos estão atrás apenas do histórico uruguaio Villadoniga, que atuou entre os anos 1930 e 40, anotando incríveis 83 gols. Além disso, o argentino alcançou Cano em outro quesito.

LEIA MAIS: Vegetti pede mais atenção após Vasco ceder empate ao Melgar: ‘Mais ligados no final’

Afinal, com 43 gols, ambos estão empatados na lista da artilharia do Vasco no Século XXI. Vegetti deixou Yago Pikachu para trás, se igualando, assim, a Cano na quinta colocação. Eles estão atrás de Leandro Amaral (51), Élton (52), Nenê (63) e Romário (131).

Dessa forma, o Pirata chega a tal marca em menos de três temporadas pelo Gigante da Colina. Foram dez gols em seu primeiro ano (2023), 23 no ano seguinte e, por fim, dez na atual temporada. Ao todo, então, são 89 jogos com a Cruz de Malta.

Maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1º Villadoniga – 83 gols

2° PABLO VEGETTI – 43 gols

2º Germán Cano – 43 gols

4º Silvio Parodi – 37 gols

5º Alfredo González – 29 gols

5º Bahianinho – 29 gols

6º Petkovic- 28 gols

7º Hugo Lamanna – 25 gols

8º Riascos – 20 gols

9º Danilo Menezes – 17 gols

Maiores artilheiros do Vasco no Século XXI

1º Romário – 131 gols

2º Nenê – 63

3º Élton – 52

4º Leandro Amaral – 51

5° PABLO VEGETTI – 43

5º Germán Cano – 43

6º Pikachu – 41

8º Alecsandro – 39

9º Morais – 38

10º Valdir – 35

10° Talles – 35

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.