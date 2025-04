Sporting Cristal x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Palmeiras estreia na fase de grupos da Libertadores tentando deixar para trás a imagem negativa da perda do Paulistão e do empate na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Allianz Parque. Nesta quinta-feira (3), o Verdão enfrentará o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G. A partida acontecerá no estádio Alberto Gallardo.

O time de craques da Voz do Esporte já está escalado para levar todas as emoções do prélio aos internautas, a partir de 20h. Com sua voz inconfundível, Cesar Tavares narra a partida. João Miguel Lotufo, com todo o seu conhecimento, agregará comentários precisos e abalizados. Por fim, o intrépido Christopher Henrique está de prontidão para exercer a reportagem.



