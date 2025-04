Cerrado visita Unimed Campinas para tentar embalar na Liga Feminina

O Cerrado tem novo compromisso pela Liga de Basquete Feminina (LBF) e entra em ação nesta sexta-feira (4/4), às 20h, contra o Unimed Campinas, no Tênis Clube de Campinas, interior do estado de São Paulo. Único representante do Distrito Federal na competição, o time candango chega motivado por uma vitória no último jogo e mira embalar em uma sequência positiva para engrenar na temporada de estreia. UOL e GE transmitem.

O resultado da última partida, de 51 x 62, na quarta-feira (2/4), contra o Santo André, fez o Cerrado respirar e subir para o quinto lugar na LBF, com dois triunfos e quatro derrotas. A principal protagonista do confronto foi a pivô Lee Lisboa, que brilhou com 17 pontos e 10 rebotes, eleita a melhor jogadora da partida (MVP).

“Muito feliz com a vitória, nossa equipe fez um bom jogo e mereceu. Estamos buscando evoluir jogo após jogo, para apresentar um basquete cada vez melhor e, consequentemente, buscar mais vitórias. Sobre o MVP, eu fiquei muito feliz, já que meu desejo é sempre ajudar de alguma forma, principalmente em relação a esse pensamento coletivo. A vitória sempre será o mais importante e é uma recompensa do nosso esforço, por isso estou muito feliz”, disse Lee.

Para melhorar o momento, o Cerrado também terá a estreia da armadora Joice. Veterana, a jogadora de 38 anos ostenta 14 temporadas na LBF, quatro títulos e foi eleita para o Jogo das Estrelas três vezes, além de passagem pela seleção. Ela é a atleta com mais assistências na história da liga e será um reforço na armação candanga para o restante do ano.

“Estou ansiosa para minha estreia pelo Cerrado, um time que é novo na LBF, mas que tem jogadoras com uma bagagem por equipes nacionais, internacionais e seleção brasileira. Na partida desta sexta quero ajudar da melhor forma possível, para conseguirmos nossa terceira vitória no campeonato”, acrescentou Joice.

Do outro lado, o Campinas é o oitavo colocado da LBF, dono de uma vitória e três derrotas. Depois do compromisso, o Cerrado retorna ao DF para um compromisso na próxima quinta-feira (10/3), contra o Corinthians, às 19h30, no ginásio da Asceb.