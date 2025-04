Técnico ironiza agressão de Mourinho: ???Fiquei com um ligeiro arranhão???

Mourinho beliscou o nariz de técnico do Galatasaray após eliminação do Fenerbahçe nas quartas de final da Copa da Turquia - (crédito: Foto: Reprodução)

José Mourinho segue com atitudes polêmicas marcantes em sua carreira. Isso porque, o técnico português dessa vez beliscou o nariz de seu companheiro de profissão Okan Buruk, que comanda o Galatasaray. O episódio ocorreu depois do clássico que marcou a eliminação do Fenerbahçe nas quartas de final da Copa do Turquia, após derrota. Por tal atitude, o “The Special One” acabou expulso.

Posteriormente, o treinador adversário esclareceu que não fez qualquer tipo de provocação contra Mourinho. Por sinal, até usou de ironia para indicar que não se machucou com a agressão do português.

“Não aconteceu nada comigo (após ter o nariz agarrado por Mourinho). Eu apenas cumprimentei os árbitros, assim como ele também tinha ido felicitar os árbitros. Enquanto eu continuava, ele me beliscou o nariz com a mão por trás. Fiquei com um ligeiro arranhão aqui”, relatou o comandante do Galatasaray.

“Claro que não é uma coisa simpática, não é uma coisa elegante. Mas queremos continuar no jogo desta forma. Queremos e esperamos especialmente que os treinadores se comportem de forma mais correta, mas não vou exagerar muito”, complementou Okan Buruk.

Segunda polêmica de Mourinho envolvendo o Galatasaray

Em clássico anterior nesta temporada, os dois treinadores já tiveram um desentendimento em episódio, que também teve acusação de racismo contra o português. Inclusive, o próprio Galatasaray aproveitou a oportunidade para publicar um vídeo em que debocha do comportamento de Mourinho. Em publicação na rede social, o clube turco ilustra o profissional português em um desenho.

Assim, a história mostra o comandante português acordando de um pesadelo com o Galatasaray e percebe que está em uma espécie de manicômio. Inclusive, Mourinho chega a ir às lágrimas para representar suas reclamações durante a temporada. Neste último encontro, pelas quartas de final da Copa da Turquia, houve um conflito entre jogadores de ambas as equipes e três foram expulsos. Vale relembrar que esta é a primeira temporada em que português está no comando do Fenerbahçe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.