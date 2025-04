Ex-Corinthians fecha acordo para integrar projeto de Ronaldinho Gaúcho

César Rodrigues, novo embaixador do "Manual do Bruxo", ao lado de Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O “Manual do Bruxo”, projeto educativo de Ronaldinho Gaúcho, comunicou o ex-lateral César Rodrigues como seu novo integrante. Assim, o ex-jogador, que defendeu o Corinthians, além de Internazionale e Lazio no futebol italiano, será embaixador do programa.

Inclusive, César até já acompanhou as seletivas iniciais do Manual do Bruxo com o intuito de captar potenciais talentos. Em seu período como atleta profissional, ele atuou ao lado dos ex-centroavantes Adriano Imperador e Ibrahimovic, além do ex-meio-campista Luís Figo. Posteriormente, seguiu no futebol e se aprimorou para iniciar a trajetória como técnico. Neste cenário, retornou à Itália e acumula experiências pelas categorias inferiores do Frosinone e da Lazio.

O ex-zagueiro pontuou as razões que o influenciaram a aceitar o convite para participar do projeto educativo de Ronaldinho Gaúcho.

“A função do Manual do Bruxo é justamente permitir que essa garotada fique um pouco mais perto de sua realização ao absorver o aprendizado de um dos maiores jogadores que já existiu. Estou muito orgulhoso de fazer parte deste projeto”, comemorou o novo embaixador do Manual do Bruxo.

Ronaldinho Gaúcho se reinventa depois de aposentadoria no futebol

Desde que encerrou a carreira em 2015, quando passou de forma meteórica pelo Fluminense, Ronaldinho Gaúcho tornou-se um verdadeiro showman do futebol. Craque do Paris Saint Germain, do Barcelona e do Milan, foi campeão da Copa com o Brasil, em 2002, e eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005. Após o fim da carreira, colocou na cabeça que ganharia a vida desfilando sua imagem pelo mundo; seja ainda dentro dos campos ou como garoto-propaganda. Ou até mesmo embaixador.

Neste ano, por exemplo, durante o Carnaval, o ex-jogador foi a grande atração do Bloco Broder Loopi, desfilando no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, entre os dias 1º e 3 de março, com shows, futebol e participações especiais. E no dia 15 de março (Dia do Consumidor), a Shopee anunciou o ex-jogador como novo embaixador da marca.

Craque lançou criptomoeda

O Bruxo não deixou de movimentar seus negócios nem mesmo em meio ao carnaval. Ele, aliás, aproveitou o período para lançar uma nova criptomoeda: o token STAR10. Seu lançamento ocorreu sob a promessa de conceder aos detentores acessos exclusivos a experiências envolvendo sua imagem, como colecionáveis autografados, por exemplo.

A moeda, porém, rapidamente passou a figurar na ala das polêmicas – com falhas graves de segurança evidentes e oscilações bruscas de preço. Minutos após o lançamento do STAR10, analistas de blockchain identificaram um problema grave no código do contrato inteligente do token.

