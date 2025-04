Veja quais jogadores Renato Gaúcho reencontrará no Fluminense

Renê é um dos cinco jogadores do Fluminense que já trabalharam com Renato - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Renato Gaúcho está de volta ao Fluminense! O experiente treinador de 62 anos assinou nesta quinta-feira (3) com o clube carioca, no que será sua sétima passagem por Laranjeiras. E, ao voltar ao Flu, encontrará uma gama de novos jogadores com quem jamais trabalhou.

Por outro lado, porém, reencontrará rostos conhecidos. Afinal, são cinco atletas que já trabalharam com Renato, sendo um deles em uma das passagens pelo próprio Fluminense. Os outros quatro, no entanto, foram ao longo de sua extensa carreira fora do Tricolor.

LEIA MAIS: Apresentado no Fluminense, Lavega projeta temporada: ‘Vamos voltar às alturas’

Thiago Silva, de 40 anos, estava no Fluminense quando Renato Gaúcho teve uma de suas passagens mais icônicas pelo Tricolor carioca, entre 2007 e 2008. O capitão voltou em julho de 2024 e, agora, reencontrará o comandante do título da Copa do Brasil (2007) e do vice da Libertadores (2008).

Dentre os outros quatro, o mais recente é Thiago Santos. O zagueiro deixou o Grêmio em 2023 para acertar com o Fluminense. Ficou sob o comando de Renato entre 2022 e 2023. Outro defensor é Manoel. Em 2011, o zagueiro era titular absoluto do Athletico, time comandado por Renato Gaúcho durante 11 partidas.

A lista não para por aí! Afinal, o meia Lima trabalhou com Renato durante sua curta passagem pelo Grêmio, em 2017. Foram três jogos neste ano, além de outros 21 em 2018. Por fim, Renê. À época no Flamengo, o lateral-esquerdo foi vice-campeão da Libertadores em 2021 com o treinador no comando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.