Santi Longo revela motivo para ter saído do São Paulo: ‘Não fui um pedido do treinador’

O volante Santiago Longo não emplacou no São Paulo e acabou devolvido ao Belgrano. O jogador lamentou o fato de não ter conquistado a confiança do técnico Luis Zubeldía. Em entrevista, o argentino deixou claro que sabia que não havia sido uma escolha do treinador, mas da diretoria do clube.

O argentino ficou pouco tempo no futebol brasileiro e atuou em somente três partidas em 2024, além de duas nesta temporada. Nas duas ocasiões de 2025, o Tricolor entrou com uma escalação de reservas no Paulistão e, apesar disso, Santi Longo entrou como titular em apenas uma delas.

Em fevereiro, diante das poucas oportunidades no São Paulo, rompeu seu contrato e retornou ao Belgrano, com quem tem vínculo até o fim de 2027.

“Não me ligou (antes do acerto), não me chamou, eu sabia que quem tinha me contratado era o Rui Costa (gerente de futebol), por isso também a decisão de voltar. Quando o treinador não tem total confiança em você, sendo minha primeira experiência fora do país, então fica um pouco mais difícil. E por eu não me adaptar mais rápido ao futebol brasileiro também, é uma autocritica que faço”, afirmou o jogador, ao site “Arquibancada Tricolor”, em Córdoba.

Volante pediu para retornar diante da falta de chances no São Paulo

Santi Longo, de 26 anos, chegou ao São Paulo em setembro de 2024, emprestado pelo clube argentino até o fim de agosto deste ano. Contudo, pediu a antecipação de sua volta ao Belgrano por ter ciência que estava fora dos planos do técnico Zubeldía.

“Neste ano, na pré-temporada, me senti melhor, mais adaptado ao grupo, joguei dois jogos no Paulistão, mas quando veio a oportunidade de voltar, falei com o Rui Costa, que foi quem me trouxe. E ano passado também tinha falado com o treinador. Por não ser um pedido do treinador, seria difícil eu ter os minutos que eu queria, então decidi voltar”, revelou.

O volante não foi o único estrangeiro que acabou saindo do São Paulo no início do ano. O Tricolor também devolveu o irlandês Jamal Lewis. O lateral-esquerdo não caiu nas graças da comissão técnica e nem da torcida. Assim, sofreu uma lesão e teve seu retorno antecipado ao Newcastle, dono dos seus direitos. Foram apenas seis partidas pelo clube.

