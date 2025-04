F1: tudo sobre o GP do Japão, terceira corrida da temporada de 2025

Os fãs que se preparem, pois agora a Fórmula 1 irá engrenar de vez e retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio do Japão, terceira etapa da temporada de 2025 e perna inicial da rodada tripla de abril. A prova japonesa terá um compatriota nos holofotes, com a narrativa principal sendo a estreia de Yuki Tsunoda na Red Bull. A atividade que inicia os trabalhos é o primeiro treino livre, nesta quinta-feira (3/4), às 23h30, enquanto a classificação será na madrugada de sábado (5/3), às 3h. A largada da corrida é às 2h da manhã de domingo (6/4), com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.

O destaque total do fim de semana é Tsunoda, que está entre a pressão e o alívio. De um lado, na mira por ser o novo nome no segundo carro da Red Bull, que ganhou fama por ser cruel para pilotos como Pierre Gasly, Alex Albon, Sérgio Pérez e Liam Lawson, a vítima mais recente, rebaixado para a Racing Bulls. Do outro, o japonês finalmente foi promovido da equipe irmã após mais de quatro anos e pode mostrar se tem cacife para estar no pelotão da frente.

O desafio será acompanhar o ritmo de Max Verstappen, que aparenta tirar leite de pedra do carro, longe de ser dominante como nos últimos anos. A boa notícia é o desempenho positivo dos taurinos no Japão. Desde a estreia do holandês, o pior resultado do tetracampeão em Suzuka foi um terceiro lugar em 2018, desconsiderando o abandono no ano seguinte.

O favoritismo, porém, é novamente da McLaren. O time britânico ganhou as duas provas do ano, uma com Lando Norris e outra com Oscar Piastri, e segue como a equipe a ser batida. Já a Ferrari precisa mostrar serviço após um fiasco no GP da China, com desclassificações de Lewis Hamilton e Charles Leclerc por motivos diferentes.

Representando o Brasil, Gabriel Bortoleto chega com moral após ter terminado na frente do companheiro Nico Hulkenberg na etapa passada. A boa notícia para o brasileiro são as melhorias no carro, principalmente nos sidepods, e a chegada de Jonathan Wheatley como chefe de equipe. O ex-diretor esportivo da Red Bull foi peça importante no período de dominância taurino.

Depois da corrida em Suzuka, a Fórmula 1 segue para a segunda parada da rodada tripla e retorna em 13 de abril, para o Grande Prêmio do Bahrein, no Circuito Internacional do Bahrein. Depois de uma série de provas na madrugada, a largada será às 12h e irá ajudar o sono da torcida brasileira. Norris lidera o campeonato de pilotos, com 44 pontos, seguido por Verstappen (36) e Russell (35). A McLaren está na frente entre os construtores, com 78, na frente de Mercedes (57) e Red Bull (36).

A pista

O Circuito de Suzuka é um dos queridinhos dos pilotos, muito graças ao traçado. São 5.807 quilômetros de extensão e 18 curvas, a maioria de alta velocidade, com destaque para a sequência em forma de “S” no primeiro setor e a 130R, nomeada em razão dos 130 metros de raio e palco de ultrapassagem marcante de Alonso em Schumacher em 2005. O layout em formato de 8 é o único do calendário que tem uma parte cruzando por cima da outra, ou seja, tem trechos no sentido horário e anti-horário nas 53 voltas.

Há apenas uma zona de DRS (abertura da asa traseira para menor arrasto e mais velocidade) e curvas como o hairpin (11), a chicane final (16 e 17) e a 130R se tornam pontos de ultrapassagens. Até por isso, a preocupação é redobrada no cuidado com os pneus, que costumam ter desgaste elevado no Japão. Os compostos do fim de semana serão duro C1, médio C2 e macio C4, os mais rígidos da categoria.

Outro fator que promete mexer com o grid é a possibilidade de chuva. No momento, há 75% de chance de chover durante a prova de domingo.