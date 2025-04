Corinthians anuncia renovação de empréstimo de Talles Magno

Talles Magno permanece no Corinthians até o fim do ano - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira (3), a renovação do empréstimo com o atacante Talles Magno até o fim de 2025. O Timão, o jogador e os representantes do New York City, dos Estados Unidos, chegaram a um acordo e assinaram extensão do vínculo. O clube paulista vai pagar US$ 850 mil (R$ 4,9 milhões, na cotação atual) aos norte-americanos pela permanência do atleta.

“Graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto. A torcida pode esperar aquela garra e aquela alegria”, festejou o atacante.

Apesar da renovação do vínculo do Corinthians, o New York City ainda pode negociar Talles Magno em definitivo com outro clube na próxima janela de transferências. O Timão, no entanto, pode ter um percentual em caso de uma futura venda.

Talles Magno, aliás, foi artilheiro do Corinthians no Paulistão ao lado de Yuri Alberto, anotando cinco gols na campanha que levou o clube a isolar-se como maior campeão do torneio, com 31 conquistas. Até aqui, o camisa 43 disputou 37 jogos, sendo 17 como titular, marcou oito gols e deu quatro assistências.

Talles não é titular do Corinthians e, inclusive, briga com Romero para a ser a primeira opção do banco de reservas no setor de ataque. Memphis Depay e Yuri Alberto são os titulares do técnico Ramón Díaz.

