Jorge Jesus faz exigências para assumir Seleção Brasileira; confira

O técnico Jorge Jesus é o principal alvo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para substituir Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Porém, para assumir o cargo, o português fez algumas exigências à entidade, segundo informações do jornalista João Guilherme.

Em seu canal no Youtube, o apresentador comentou sobre as condições do técnico para assumir a Seleção Brasileira. Segundo João, além de um salário compatível com o que recebe no Al-Hilal, Jesus quer total autonomia no trabalho, sem interferências externas.

“A primeira é ganhar um salário próximo ao que ele ganha no Al-Hilal. Ele ganha muito bem, muito acima de qualquer treinador de equipe da América do Sul. Mas é o cargo de técnico da Seleção Brasileira, ele tem que ganhar bem mesmo”, comentou o jornalista.

“Ele ainda pediu independência no trabalho para tocar do jeito dele, a mesma coisa que ele fez no Flamengo, ele vai pegar a chave e guardar no bolso dele. ‘Eu vou tocar do meu jeito, com a minha equipe, eu não vou admitir interferência de ninguém’. Captaram a mensagem? Ele fez isso no Flamengo também, o Marcos Braz ficava ali do lado dele, mas quem mandava em tudo era ele”, completou João Guilherme.

No Al-Hilal, o treinador português recebe um salário mensal de 1,04 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,43 milhões). No total, seus ganhos anuais chegam a cerca de R$ 63 milhões, valor que o coloca entre os 10 técnicos mais bem pagos do mundo. Os números são do portal “Metrópoles”.

