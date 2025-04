Flamengo faz o simples e vence Táchira pela estreia na Libertadores

Mesmo com desfalques e um primeiro tempo de baixa criatividade, o Flamengo fez o simples e venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), pela primeira rodada do grupo C da Libertadores, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela. O único gol da partida aconteceu com Juninho no segundo tempo. A equipe de Filipe Luís encontrou dificuldades para criação de jogadas, especialmente na etapa inicial. Os venezuelanos buscavam forçar os erros dos brasileiros, mas qualidade fez a diferença no placar final.

Com o resultado, o Flamengo assume a liderança, com três pontos, enquanto o Deportivo Táchira fica na última posição. Os outros times do grupo, Central Córdoba e LDU, empataram e somam um ponto. Agora, o Rubro-Negro volta a campo no domingo, às 16h, contra o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores é contra o Central Córdoba, no dia 9 de abril, no Maracanã, pela segunda rodada da competição.

ATUAÇÕES DO FLA. VEJA!

Difícil de assistir e sem emoções

O Flamengo sentiu a ausência dos desfalques, já que encontrou dificuldades para criar situações de gols e, quando teve, não soube aproveitar. O Rubro-Negro obteve mais posse de bola, porém os venezuelanos subiram a marcação no ataque e davam alguns sustos, principalmente em lances gerados por erros de passe. A melhor oportunidade da equipe carioca aconteceu aos 26 minutos. Luiz Araújo recebeu passe de Michael em profundidade e finalizou de direita, mas fraco, em cima do goleiro. Com quatro pontas, o time de Filipe Luís sentiu falta de um poder de criação maior neste primeiro tempo e ainda faltou intensidade para fazer algo diferente.

Juninho garante a vitória sem brilho

Filipe Luís voltou para a segunda etapa sem mudanças. No entanto, o Flamengo já indicava que ia repetir o panorama do primeiro tempo: pouca intensidade e baixa criação. Logo aos 10 minutos, o treinador acionou três jogadores do banco: Alex Sandro, Allan e Juninho. E deu resultado com menos de cinco minutos. O lateral-esquerdo lançou Everton Cebolinha, que cruzou pela esquerda, Bruno Henrique desviou para a segunda trave, e o camisa 23 abriu o placar. Depois disso, o Deportivo Táchira subiu a marcação para tentar garantir pelo menos o empate, porém a diferença técnica fez a diferença. O time venezuelano esboçava jogada, mas pecou na transição para o ataque e com erros de passe.

Dessa forma, a equipe do Flamengo começou a administrar a partida, mas não fez grande pressão para ampliar o marcador. No fim, os Aurinegros deram um susto. Ortíz, Balza e Maidana tiveram oportunidades de balançar as redes. O zagueiro, aliás, colocou a bola na trave.

DEPORTIVO TÁCHIRA 0x1 FLAMENGO

1ª rodada da Libertadores – Grupo C

Data: 3/4/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal (VEN)

Gols: Juninho, 12’/2°T (0-1)

DEPORTIVO TÁCHIRA: Jesús Camargo; Vivas, Tamiche (Jean Castillo, 34’/2°T) e Maidana; Rosales, Requena, Cova (Cano, 26’/2°T), Sosa (Ortíz, 35’/2°T), Saggiomo, Camacho e Bryan Castillo (Balza, 10’/2°T). Técnico: Edgar Pérez.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro, 10’/2°T); Pulgar, De la Cruz (Allan, 10’/2°T), Luiz Araújo; Michael (Juninho, 10’/2°T), Everton Cebolinha (João Victor, 40’/2°T) e Bruno Henrique (Wallace Yan, 24’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Alberto Antelo e Edwar Saavedra Vargas (BOL)

VAR: Wilfredo Alvaro Campos (BOL)

Cartão Amarelo: Rosales, Cova, Camacho, Requena (TAC), Léo Pereira (FLA)

