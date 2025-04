Vasco diz ‘não’ à oferta do Internacional por empréstimo de Puma Rodríguez

Puma Rodríguez, do Vasco, despertou o interesse do Internacional neste começo de Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho fez uma tentativa de obter o empréstimo do lateral-direito, mas ouviu uma negativa do Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Kaliel Dorneles, da Band, do Rio Grande do Sul.

O Vasco não descarta topar uma negociação pelo jogador uruguaio, mas o entendimento em São Januário é o de que o aceite se daria apenas em caso de uma oferta pela compra em definitivo do atleta. O Colorado, por outro lado, avalia se dará continuidade às tratativas.

O lateral da seleção do Uruguai chegou a São Januário em 2023, fruto de uma transferência na primeira janela cruz-maltina já na condição de SAF. Apesar da oscilação da equipe nos últimos anos, o jogador segue com boa valorização em seu país e mantém uma rotina de convocações.

Mesmo reserva de Paulo Henrique, o camisa 2 vem sendo aproveitado com frequência nos jogos do Vasco na atual temporada. Ao todo, Puma registra 86 partidas com a camisa vascaína, com seis gols e seis assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.