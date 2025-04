Rogério Ceni descarta negociar Cauly, alvo do Botafogo: ‘Não tem proposta alguma’

O meio-campista Cauly, do Bahia, tem chamado a atenção do mercado e despertou o interesse do Botafogo para a sequência da temporada. Afinal, o Alvinegro fez uma proposta, que pode envolver a troca com Matheus Martins. No entanto, no que depender de Rogério Ceni, técnico do Bahia, o jogador seguirá no Esquadrão Tricolor.

“Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha…Da minha parte, eu não venderia o jogador. Mas não teve um real de proposta. É muito fácil pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique”, garantiu Ceni.

A diretoria tricolor recusou a primeira proposta, que envolvia o atacante Matheus Martins. Além disso, descartou a negociação e fez uma contraproposta envolvendo Savarino ou Igor Jesus, pilares do time alvinegro.

Ao longo da temporada, Cauly esteve em campo em 18 oportunidades, sendo 10 como titular, e soma dois gols marcados e duas assistências. Diante do Internacional, na estreia do Bahia pela Libertadores, ele voltou a ser titular.

“Ele é importante para o nosso sistema de jogo. Hoje foi usado para dar superioridade ao meio-campo. Nós achamos que ter a bola era importante. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar que proposta que é bom: absolutamente nada”, finalizou o treinador.

Por fim, o atleta, com contrato no Bahia até 2028, construiu parte de sua carreira no futebol alemão antes de chegar ao Brasil. Ele passou por FC Köln, o Fortuna Köln, o MSV Duisburg e o SC Paderborn.

